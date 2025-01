Razkrivamo najbolj bizarne razloge za obisk urgence: slabši sluh zaradi ušesnega masla ...

V enoti Splošne nujne medicinske pomoči (SNMP) Zdravstvenega doma Ljubljana so se po sobotnem velikem prilivu bolnikov razmere v nedeljo umirile. Po podatkih ZD Ljubljana je bil načrt za množične nesreče formalno aktiviran prvič, kar je omogočilo boljšo organizacijo in skrajšanje čakalnih dob.

Rekordno število bolnikov

V soboto je SNMP Ljubljana obravnaval kar 212 bolnikov, kar presega povprečje koncev tedna, ko jih običajno oskrbijo od 150 do 180. Večina jih je pomoč poiskala zaradi respiratornih okužb, kot je gripa, manj pa zaradi okužb s koronavirusom.

Zdravnik Miha Košir je ocenil, da bi dve tretjini bolnikov, ki so v soboto poiskali pomoč, lahko ostalo doma. Medtem ko je tretjina bolnikov potrebovala nujno obravnavo zaradi resnih ali kroničnih stanj, ki bi lahko prerasla v bolnišnično zdravljenje, so bili ostali razvrščeni med nenujne primere. To pogosto pomeni daljše čakalne dobe in nezadovoljstvo med bolniki.

Najbolj bizarni razlogi za obisk urgence

Zdravnik Miha Košir je ocenil, da bi dve tretjini bolnikov, ki so v soboto poiskali pomoč, lahko ostalo doma. FOTO: Voranc Vogel

Kot so nam razkrili v Zdravstvenem domu Ljubljana, so bile med najbolj bizarnimi razlogi za obisk urgence zdravstvene težave, ki niso zahtevale nujne oskrbe, na primer:

• nekaj ur trajajoča povišana telesna temperatura brez uporabe npr. Lekadola,

• več dni trajajoč izpuščaj,

• slabši sluh zaradi ušesnega masla,

• želja po napotnici za specialistični pregled,

• predpis redne terapije,

• zobobol ali krvavitve iz dlesni.

Bolniškega staleža na urgenci ne morejo urediti

V soboto je SNMP Ljubljana obravnaval kar 212 bolnikov. FOTO: Voranc Vogel

V ZD Ljubljana so izpostavili tudi primere, ko bolniki obiskujejo urgenco zaradi kroničnih bolečin, čeprav so že v diagnostičnem postopku, ali ko želijo pospešiti nadaljnjo obravnavo. Pogosti so tudi obiski zaradi prevez ran v nočnem času ali zahtev za odprtje bolniškega staleža, česar na urgenci ne morejo urediti.

Najpogostejši neutemeljeni razlogi za obisk urgence pa so po navedbah zdravstvenega doma sledeči:

• bolečine v križu brez drugih zapletov in brez predhodne uporabe analgetika,

• bolečine v žrelu in izcedek iz nosu,

• nekaj ur trajajoča povišana telesna temperatura brez antipiretika,

• zahteve za izdajo napotnic za določene preglede,

• zahteve za predpis redne terapije,

• bruhanje in/ali driska po zaužitju pokvarjene hrane.

Lahko vam izdajo tudi račun

ZD Ljubljana je potrdil, da zdravniki v določenih primerih izdajo račun za storitve bolnikom, katerih stanja niso bila nujna. Odločitev o izdaji računa temelji na individualni presoji zdravnika. Nekateri pacienti so morali za storitve nujne medicinske pomoči plačati tudi minuli vikend.