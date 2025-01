Izredne razmere na ljubljanski urgenci

V enoti Splošne nujne medicinske pomoči (SNMP) Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana so se v nedeljo razmere po sobotnem velikem prilivu bolnikov normalizirale. Po aktivaciji načrta za množične nesreče so ekipe zdravstvenih delavcev v soboto okrepili, ekipa je bila povečana tudi v nedeljo, je v izjavi za medije povedal urgentni zdravnik Miha Košir.

Bolniki so v soboto popoldne pomoč iskali predvsem zaradi respiratornih okužb, kot je gripa, manj pa zaradi okužbe s koronavirusom. Priliv bolnikov je bil v soboto precej večji od povprečja ob koncih tedna. V vrsti je čakalo toliko bolnikov, da takratna ekipa zdravstvenih delavcev v sprejemljivem času ni bila zmožna obravnavati vseh. Zato so aktivirali načrt za množične nesreče. »To pomeni, da se prek posebne aplikacije pozove zdravnike, ali lahko pridejo pomagat,« je pojasnil Košir.

Aktivirali so dodatno ekipo, ki je čez noč pomagala skrajšati čakalno vrsto. FOTO: Leon Vidic

Aktivirali so dodatno ekipo, ki je čez noč pomagala skrajšati čakalno vrsto. V nedeljo zjutraj je tako na obravnavo čakalo le devet bolnikov. Od sobote od 7. ure do nedelje do 7. ure so v enoti SNMP obravnavali kar 212 bolnikov; običajno med vikendom pregledajo od 150 do 180 bolnikov.

Lahko bi bili doma

Glede upravičenosti obiskov v enoti SNMP je Košir poudaril, da bi dve tretjini bolnikov v soboto verjetno lahko ostali doma, za druge pa je dodal, da je prav, da so prišli na pregled. Med njimi je bila približno tretjina takih, ki so bili ogroženi, ostali pa so bili bolniki z več bolezenskimi stanji, ki bi lahko zaradi poslabšanja kroničnega stanja čez nekaj časa potrebovali zdravljenje v bolnišnici.

Dve tretjini bolnikov bi v soboto verjetno lahko ostali doma. FOTO: Blaž Samec

Izpostavil je primere ljudi brez resnih zdravstvenih težav, ki jih ob triaži uvrstijo v eno od kategorij nenujnih bolnikov, posledično pa na obravnavo čakajo dlje. »Potem seveda tudi ne razumejo, zakaj je šel nekdo, ki je ravno prišel na urgenco, v vrsto prek njega. In nato je to razlog za slabo voljo; sprašujejo sestre, sprašujejo zdravnike, kdaj pride tudi do kakšnih izmenjav besed,« je pojasnil Košir in dodal, da vse to otežuje delo zdravstvenih delavcev.

Prvič doslej

Po Koširjevih besedah so v enoti SNMP ZD Ljubljana načrt za množične nesreče formalno aktivirali prvič. Povečan priliv bolnikov so sicer beležili že večkrat, ob praznikih se je že zgodilo, da je na obravnavo čakalo tudi po 40 bolnikov, a doslej so ekipe okrepili s pošiljanjem neformalnih SMS-sporočil.

»Smo pa razmišljali, da je prav, da se to tudi formalno aktivira. Da se potem morda obvesti tudi javnost, da so izredne razmere in da se ljudi pozove, da če res ne gre za neko življenjsko ogrožajoče stanje, da mogoče lahko počakajo doma,« je sklenil urgentni zdravnik.