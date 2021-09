Razkrito, koliko so Okornu, medijem in Poljakom plačali za dokumentarni film

FOTO: Zaslonski posnetek, Ukom

Pred dnevi si je po podatkih Urada vlade za komuniciranje (Ukom) okoli 300.000 ljudi ogledalo dokumentarni film Covid-19, režiserja, ki se je malodane vseh dotaknil. To je bil tudi namen, priznavajo na Ukomu. »Osnovni namen kampanje za promocijo cepljenja proti covidu-19 je na tankočuten način predstaviti resnične zgodbe ljudi, ki so covid-19 preboleli in še vedno čutijo posledice dolgotrajne bolezni,« so nam sporočili in dodali, da je bila vladna kampanja predvsem namenjena ozaveščanju o pomenu cepljenja in preprečevanju najhujšega poteka bolezni.Pri projektu sta sodelovali še Nijz in ministrstvo za zdravje. Z Ukoma so nam sporočili, da je projekt dokumentarnega filma Mitje Okorna davkoplačevalce stal okoli 173.500 evrov bruto.Podjetje Okorna je za kreativno izvedbo projekta, idejo, scenarij in režijo (Mitja Okorn) ter montažo (Jan Belcl) dveh daljših in šest krajših informativnih videofilmov slovenskem jeziku o cepljenju proti bolezni covid-19 prejelo 39.500 evrov.Okorn se je odločil in dodatno brezplačno pripravil tudi 20-minutni dokumentarni film Covid-19, 25-minutni zakulisni film o snemanju Covid-19 ter dodatne štiri daljše informativne videofilme.Medtem ko je Okorn poskrbel za scenarij, režijo in idejo, pa je podjetje SEM, Sebastjana Oblaka prejelo 49.555 evrov za organizacijo, logistiko in izvedba celotnega projekta od pred produkcije, snemanja in post produkcije (razen montaže) dveh daljših in šest krajših informativnih video filmov in odkup glasbenih pravic avtorjaŠest tisoč evrov je država nakazala tudi poljskemu podjetju NAUza strošek za izdelavo glasbene podlage za dokumentarni film Covid-19: Glasbeni aranžma in glasbena produkcija za glasbeno podlago poljskega skladateljaOkorn zadnja leta biva na Poljskem, kjer je, kot kaže, spoznal ljudi, s katerimi sodeluje pri ustvarjanju filmov.Slabih 80 tisoč evrov so si razdelile štiri medijske hiše za predvajanje 30 sekundnih informativnih video filmov o cepljenju proti Covid-19.Zakaj so se na Ukomu, Nijz, in ministrstvu za zdravje odločili k sodelovanju povabiti ravno Okorna? »Pri izboru izvajalca se je sledilo preverjenemu stanju na trgu. Kot najboljši izvajalec za režijo in montažo je bil izbran Mitja Okorn, režiser z mednarodnimi referencami, režiser svetovnega kova, ki je s filmom Leto življenja predstavil soočenje z boleznijo raka na izjemno emocionalen način. In to je bil tudi osnovni namen kampanje Ker je bil osnovni namen kampanje za promocijo cepljenja proti Covid-19«.Okornov film je dostopen tudi na youtubu, kjer si ga je doslej ogledalo 18.500 ljudi.