Razkrito, kaj se je dogajalo: izvajalci izobraževanj poskušali zaračunati udeležencem

V klicnem centru za digitalne bone so prejeli več klicev o tem, da naj bi nekateri izvajalci poskušali stroške izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več, na področju digitalnih kompetenc prevaliti na udeležence. V vladni službi za digitalno preobrazbo opozarjajo, da izvajalci za izdajo takšnih računov nimajo pravne podlage.

Slovenski regionalno razvojni sklad je v petek uradno objavil razveljavitev javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več, na področju digitalnih kompetenc. K razveljavitvi razpisa je sklad v začetku septembra pozvala vladna služba za digitalno preobrazbo.

Kot je pojasnila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, bodo vsem izvajalcem izobraževanj, ki so bili izbrani na maja objavljenem javnem razpisu, povrnili stroške za že izvedene aktivnosti do vključno 25. avgusta. To je datum, ko je sklad na poziv ministrice aktivnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj pri vseh izvajalcih začasno zaustavil.

Klicni center Digitalni bon '22 je medtem zaznal več podobnih primerov, iz katerih je, kot so zapisali na spletnem portalu, moč razbrati, da poskušajo nekateri izvajalci stroške usposabljanj prevaliti na udeležence.

Iz vladne službe sporočajo, da izvajalci nimajo pravne podlage za izdajo takšnih računov. »Izvajalci bodo upravičene stroške prejeli povrnjene od Slovenskega regionalno razvojnega sklada,« so poudarili. Posamezniki se lahko v primeru omenjenih zahtevkov obrnejo na sklad prek elektronskega naslova info@srrs.si.

Razveljavitev razpisa

Kot je prejšnji teden na novinarski konferenci povedala Stojmenova Duh, so se za razveljavitev razpisa odločili, ker so po temeljitem pregledu celotne dokumentacije ugotovili, da je razpis v neskladju z zakonom o spodbujanju digitalne vključenosti.

Ciljne skupine, torej upravičenci do izobraževanj, so bile namreč neustrezno opredeljene. Razpis ni ločil med tem, ali imajo osebe, ki so upravičene do izobraževanja, nizke kompetence ali sploh nimajo teh kompetenc oziroma ali imajo osebe že napredne digitalne kompetence, je pojasnila ministrica.

Vsi starejši, ki so že opravili 80 odstotkov izobraževanj oziroma vsaj devet ur ali pa so jih že zaključili, bodo prejeli digitalni bon za nakup računalniške opreme. Digitalne bone bodo tako prejeli le tisti starejši, ki so že opravili zadostno število ur usposabljanj. Preostali denar, ki je bil prvotno predviden za digitalne bone, bodo namenili za izvedbo novih usposabljanj.

Razveljavitev omenjenega razpisa pa nima vpliva na upravičenost do koriščenja digitalnih bonov za mlade, to so učenci zadnje triade osnovne šole, dijaki in študenti. Digitalne bone lahko koristijo do 30. novembra.

Po zadnjih podatkih je bilo do 16. septembra do 11. ure unovčenih 124.506 digitalnih bonov v skupni vrednosti 17,67 milijona evrov. Skupaj dodeljen znesek za digitalne bone je 33,44 milijona evrov.