Ravs na RTV: tako je Carlova javno obračunala s sodelavcem

Novinar RTVje v zadnjih dneh v slovenski javnosti dvignil kar nekaj prahu, saj je odgovorni urednici informativnega programaočital, da nad njim izvaja cenzuro, ker Odmevih ni dovolila objave prispevka. Ta je vključeval pogovor z izraelskim veleposlanikom, ki je menda govoril o aktualnem konfliktu med Izraelci in Palestinci. Krevs je bil po lastnih besedah za pripravo prispevka dogovorjen z urednikom oddaje Odmevia ga je ta nato obvestil, da po navodilih odgovorne urednice prispevka ne sme objaviti.»Po nekaj urah, ko sem že pripravil vsebino prispevka, me je urednik oddaje Odmeviobvestil, da prispevka ne more objaviti, ker je tako zahtevala odgovorna urednica informativnega programa,« je med drugim pojasnil v pismu. Urednica mu je nato odvrnila, da je objava prispevka nedopustna, saj naj bi bila predstavljena le ena plat zgodbe.Odgovorni urednici v bran pa je stopila tudi novinarka. Ta je Krevsu javno namenila kar nekaj močnih besed. Med drugim mu je očitala, da je še »mlečnozobec« in »šmrkavec«. Po njenem mnenju bi bilo prav, da bi za kazen »eno leto tolkel ankete, krajšal agencijske in policijske novice«.