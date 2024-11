Rakičanski dijaki poučno o bučah

Narava je bila letos kljub vremenskim nevšečnostim radodarna, zato so dijaki četrtih letnikov Biotehniške šole Rakičan pri Murski Soboti lahko pripravili tradicionalno jesensko razstavo z naslovom Narava daje, dijaki ustvarjajo. Pridelke in izdelke so postavili na ogled na dvorišču šole in v specializiranih učilnicah.

Letos so bili v ospredju buče in bučno olje, dijaki pa so predstavili tudi dozdajšnje izsledke raziskovalne naloge, ki temelji na zasaditvi osmih različnih sort buč na šolskem posestvu. Pobrali so vse plodove, očiščena semena pa nato stisnili v oljarni Premoša v Turnišču.

Okrasili so okolico šole. Foto: Jože Žerdin

V sklopu projekta so nato analizirali podatke o količini buč po hektarju, pridelanem suhem bučnem semenu, količini semena, potrebni za liter olja ... Predstavili so ves dokumentirani proces od saditve, pobiranja, čiščenja, sušenja, skladiščenja buč, pobiranja, stiskanja, gletenja, praženja semena pa do toplega in hladnega stiskanja olja, stekleničenja olja in etiketiranja embalaže ter nadzora kakovosti, pozabili niso niti na bučno pogačo, ki je pomembna v prehrani živine in pri ribolovu.

Obiskovalce že 28. jesenske razstave Biotehniške šole Rakičan je v svet buč in bučnega olja popeljal dijak četrtega letnika Biotehniške šole Rakičan Jure Šiško, dijaki pa so pripravili tudi degustacijo osmih različnih vrst bučnega olja, ki je po razstavi romalo tudi v ocenjevanje.