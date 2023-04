Da so nekateri zdravniki preobremenjeni, ni nobena skrivnost, a so tudi takšni, ki si naberejo neverjetno veliko ur. Rekorder, ki je v obdobju januar–november 2021 dobil največ izplačil iz naslova dodatkov, je po evidenci v službi preživel 14,1 ure na dan. Če smo upoštevali le delovne dni in praznike v letu 2021 (skupaj 238 dni), pa je delal skoraj 20 ur na dan! Dnevi dopusta pri tem niso bili upoštevani, sicer bi bilo ur še več. So take delovne obremenitve dopustne? Kakšne so ugotovitve Inšpektorata RS za delo (IRSD)? 5000 evrov globe sta skupaj prejela SB Ptuj in ZD Maribor. Poleg osnovne ...