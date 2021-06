Putin in Biden dosegla preboj

Krajše srečanje

V Ženevi se je pozno popoldne končalo prvo srečanje ameriškega predsednika Joeja Bidna in ruskega predsednika Vladimirja Putina. Srečanje je trajalo približno tri ure in pol, so sporočili iz Bele hiše.Predsednika bosta imela po pogovorih ločeni novinarski konferenci, najprej Putin, nato Biden. Putin je povedal, da sta se ZDA in Rusija dogovorili, da se bosta veleposlanika obeh držav vrnila na svoji delovni mesti v Moskvi in Washingtonu. Kdaj točno naj bi se to zgodilo, je po njegovih besedah le tehnično vprašanje. Pogovore je označil za konstruktivne.Ob zaostrovanju odnosov med državama je Rusija svojega veleposlanika v Washingtonumarca poklicala na pogovore v domovino. Ameriški veleposlanik v Moskvipa je aprila odpotoval v ZDA na posvetovanja, potem ko je Moskva »priporočila«, naj zaradi naraščajočih napetosti v odnosih med Rusijo in ZDA državo začasno zapusti. Rusija je sicer spomladi v odgovor na ameriške sankcije izgnala več ameriških diplomatov.Srečanje v vili La Grange je trajalo manj časa, kot sta napovedovali obe strani; ruska delegacije naj bi se pripravila na vsaj štiri do pet ur pogovorov.Srečanje ob Ženevskem jezeru je bilo prvi vrh dveh predsednikov, odkar je Biden januarja nastopil funkcijo. Pred natanko 20 leti pa se je Putin orvič srečal s tedanjim novim predsednikom ZDA Georgem W. Bushem in to prav pri nas na Brdu pri Kranju,