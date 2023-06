Ptičja gripa se širi po Sloveniji

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sporoča, da je bila visoko patogena aviarna influenca potrjena na novi lokaciji. Po primerih bolezni na Ptujskem jezeru je zdaj najdena še v Medvodah, in to pri navadni čigri.

Ker se bolezen lahko prenaša tudi preko kontaminirane obutve in živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, prosijo sprehajalce, da se izogibajo vodnim površinam, na katerih se nahajajo vodne ptice in jih ne krmijo. V primeru, da opazijo poginjene vodne ptice, pa pokličejo številko 112.

Kdaj obvestiti pristojne?

Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pa iz Agencije pozivajo, da v primeru, ko opazijo katerega od naslednjih znakov, o tem takoj obvestijo svojega veterinarja: