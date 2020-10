Prvič v zgodovini Slovenije policijska ura, v Mariboru že protesti

Dodatni kadri v zdravstvu in omejitev dopusta

Goriška in Primorsko-notranjska regija tudi uradno rdeči

Vlada je kot enega strožjih ukrepov za zamejitev širjenja okužb z novim koronavirusom sprejela tudi omejitev gibanja v nočnem času, vsak dan med 21. in 6. uro . Izjeme so le prihod in odhod na delo, vse, kar je povezano z ogrožajočimi situacijami za življenje in premoženje, ter dostop do nujnih storitev za zdravje in varovanje premoženja (reševanje, intervencije, dostop do zdravnika in lekarne, požar, izliv vode).Policijske ure naj ne bi imeli že vse od druge svetovne vojne, tudi v času osamosvajanja Slovenije naj je po naših podatkih ne bi bilo.Po twitterju je že v ponedeljek krožila objava, ki je pozivala Mariborčane k protestu na glavnem trgu v središču mesta, in sicer natanko takrat, ko bo nastopila omejitev gibanja. Kot je razvidno s posnetkov na družbenih omrežjih, se je tam ob 21. uri zbralo nekaj deset ljudi, po nekaterih podatkih pa celo 100.Z razglasitvijo epidemije je minister za zdravjev ponedeljek tudi aktiviral načrt dejavnosti ministrstva ob pojavu epidemije. Ta med drugim predvideva možnost zagotavljanja posteljnih zmogljivosti tudi zunaj zdravstvenih ustanov, denimo v dijaških oziroma študentskih domovih, zdraviliščih, hotelih, športnih dvoranah.Ukrepi morajo vsebovati tudi pogoje in način, da se v zdravstvene namene lahko uporabi dodaten kader, omeji dopust, uredi premestitev osebja med zavodi, vključi koncesionarje, študente, specializante, brezposelno zdravstveno osebje.Nacionalni inštitut za javno zdravje je v današnjem uradnem listu objavil nove podatke o pojavnosti števila okužb z novim koronavirusom po statističnih regijah. S tem sta med rdeče regije tudi uradno umeščeni Goriška in Primorsko-notranjska regija in se tudi tam uvaja obveznost nošenja maske zunaj in s sredo zaprtje lokalov.