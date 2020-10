Incident v Trebnjem, moški fizično napadel mlado medicinsko sestro

Obravnava ga policija

V ponedeljek popoldne je v Zdravstvenem domu prišlo do incidenta. Kot poroča Dolenjski list , je starejši moški napadel mlajšo medicinsko sestro. Kot je za omenjeni portal potrdila direktorica, je res prišlo do incidenta, ki ga žal niso mogli preprečiti.»Gospod je na avtomobilu dobil obvestilo o prekršku zaradi napačnega parkiranja s strani občinskega redarstva (ni označil ure prihoda). Zdravstveni dom nima sicer nič z dodeljeno kaznijo, vendar tega ni želel razumeti. Medicinska sestra na vhodni triaži ga je poskušala pomiriti, celo ven je šla z njim, če bi bil redar še na parkirišču, da bi z njim urejali zadeve. Stalno ga je opozarjala tudi, da si mora nadeti masko, saj je vstopil v ZD brez maske. Gospod se je za njo nato še enkrat vrnil v ZD, odložil obvestilo o prekršku, po hrbtu udaril medicinsko sestro in zapustil zdravstveni dom,« je pojasnila Rozmanova. Po dogodku so poklicali policijo, ki se je hitro odzvala.Z medicinsko sestro je k sreči vse v redu, je bila pa po dogodku v šoku, saj jo je gospod napadel tako verbalno kot fizično, prav tako ni nosil maske, kljub številnim opozorilom mlade medicinske sestre. »Gre za mlado medicinsko sestro na začetku poklicne poti, zato je ta dogodek za njo še bolj stresen,« je še zapisala Rozmanova.Policisti PP Trebnje so bili včeraj okoli 15. ure obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v zdravstveni ustanovi v Trebnjem. »Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi se kršitelj v prostorih zdravstvene ustanove nedostojno vedel, z dlanjo po hrbtu udaril uslužbenko in zapustil kraj dogodka. Policisti so ugotovili identiteto kršitelja in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. Zoper 85-letnega moškega bodo na podlagi zbranih obvestil ukrepali v skladu s pooblastili,« so pojasnili na PU Novo mesto.