Prvi viteški atlas v slovenščini (FOTO)

V povorki do stolne cerkve

Sprevod s Tartinijevega trga do cerkve sv. Jurija Fotografije: Jože Miklavc

Tirzos je eden od simbolov viteškega sistema, ki se zavzema za mir, zdravje, prijateljstvo in dobro.

Zaveza in zaprisega

Evropski red vitezov vina, Konzulat za Slovenijo, ki ga vodi prvi prokonzul, je dosegel popolno zrelost in zavidljivo funkcionalnost tudi na naših tleh ravno v obdobju, ko je Evropo in svet doletela huda preizkušnja pandemije. Vinski vitezi se takrat nikakor niso vdali malodušju. Dvignili so meč in tirzos, simbola tega viteškega reda, ki se zavzema za mir, zdravje, prijateljstvo in dobro družbe s panevropskim plemenitim, neprofitnim gibanjem za vinsko kulturo in sodelovanje med narodi.Minuli konec tedna so se pod taktirko slovenskega konzulata v Piranu, Sečovljah in Dragonji sešli člani Evropskega reda vitezov vina iz vse Slovenije ter delegacije in predstavniki vodstva O. E. V. E. iz več evropskih držav. Ob 30-letnici delovanja reda na Slovenskem je v stolni cerkvi sv. Jurija v Piranu v soboto potekala velika jubilejna slovesnost.Po jutranjem zboru in gostoljubju s čašo penine pokroviteljev Vina Koper in Vinogradništva Benčina iz Vipave so v čudovitem poletnem vremenu doživeli pristni viteški zajtrk Ribiškega društva Oradela Piran ter dobrodošlico mestne gospode in župana občine Piran. Nato so formirali viteško povorko in se prek Tartinijevega trga ob spremljavi pihalnega orkestra Piran povzpeli do župnijske stolne cerkve sv. Jurija, kjer je ob kulturnem programu s sopranistko, organistomin Oktetom Sotočje iz Vipave stekla sveta maša, ki jo je vodil mag.. Po blagoslovu vina in insignij je sledil viteški takt s častnimi nagovori in pozdravom konzula primusa senatus magistra generalisater drugih visokih gostov in gostitelja.Nato so opravili akreditacije in intronizacije s sprejemom novih udov v viteški red ter napredovanje nekaterih hospesov in hospit v višje viteške nazive (vinski svetnik, vinski sodnik). Ob tej priložnosti je pristopil tudi Kovačič ter za velike zasluge pri delovanju in razvoju ERVV-Konzulata za Slovenijo ob 30-letnici odlikoval hospito dr.in hospesa prof. dr.. Po viteški in evropski himni so v atriju katedrale formirali viteški krog, vinsko napitnico in razglasili viteško vino OEVE za leto 2021. To je postalo capris grande cuvee 18 Vinakoper, tokratnega velikega pokrovitelja vseh dogodkov.V Hotelu Bernardin je nato izbrane pesmi predstavil oktet Sotočje iz Vipave, moderator reda vitezpa je nadaljeval poznavalsko vodenje slovesnega srečanja in viteškega kosila v družbi izbranih vin. Vse navzoče in goste je nagovoril Kovačič, ki je izrazil nekaj izvrstnih misli o delovanju in zvestobi redu plemenitih ljudi, ko je predstavil prvi viteški Atlas O. E. V. E. Slovenija v slovenskem jeziku in ga kot prvi uradni izvod izročil Tamboru-Tinteri. Ob slavnostnem nagovoru ob 30-letnici delovanja slovenskega viteškega reda je navdušujoče dvignil kelih odlične vinske kapljice za zdravje ljudi, narodov in sodelovanje.Čestital je za ta veliki dan in sprejemal čestitke od prijateljev sosednjih držav. Njegovi pomočniki, visoki gostje in konzularni maršali, ki so vodili prireditev (, prokonzul mag.),in nekateri drugi so k poteku izjemne slovesnosti dodali pristnost, takt in vsebino zgodovinskega dogajanja v osrčju Evrope, tako opevani zeleni Sloveniji, vinogradniškemu vrtu Evrope.Naslednji dan so se sodelujoči na strokovni ekskurziji v Krajinskem parku Sečoveljske soline Parecag sestali na 6. srečanju Alpe-Adria ter prebrali in podpisali listino z izjavo za mir v več evropskih jezikih. Ob tem jih je nagovoril župan Občine Piran in z navdušenjem pritrdil usmeritvam viteškega gibanja za vino in prijateljstvo, kar pomeni turizem in sožitje med evropskimi narodi. Tombor-Tintera je nato v imenu vseh prisegel na predstavljene vsebine ob boku našega prvega prokonzula Kovačiča z dvignjenim kozarcem penine in viteškim pozdravom In Honorem Dei et In Honorem Vini. Druženje se je nadaljevalo do poznega popoldneva še na Kmetiji Mahnič v Dragonji z odprtjem in blagoslovom prvega Evropskega viteškega vinograda miru in prijateljstva z ampelografskim znamenjem in zasaditvijo desetih novih trt.Črnogorci so posadili značilni trti vranac in čubrico, njihov nacionalni ponos, potomko najstarejše trte z Lenta v Mariboru pa hospesiz Celjskega omizja v imenu Legature za Maribor in Podravje. Za konec so o vinu in prijateljstvu spet zapeli milozvočni glasovi Sotočja in domače skupine ljudskih pevcev in godcev Moja mati kuha kafe.