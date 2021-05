Protest na RTV Slovenija: ležali na tleh v avli in se drli na glas (VIDEO)

Zaposlene na RTV Slovenija je popoldne presenetil sila nenavaden dogodek. V avli nacionalne rtv-hiše so se zbrali glasni protestniki pod okriljem znanega pojočega majorja Ladislava Trohe.







Ob glasnem skandiranju gesel »Imamo pravico do informacij javnega značaja«, »Hočemo resnico« in podobno so se ulegli na tla avle javne televizije.



Kot je razvidno s posnetka, ki ga je objavil novinar TV Slovenija Gregor Drnovšek, je bila prisotna tudi policija.



