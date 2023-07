Gasilci osrednjega prostovoljnega gasilskega društva v občini Šentjernej, člani PGD Šentjernej, so tri tedne upali, da bodo ukradeno orodje dobili nazaj. A njihova pričakovanja so bila le pobožna želja. »Naši fantje, ki ob vsakem klicu tako požrtvovalno in nemudoma priskočijo na pomoč vsakemu, ki nas potrebuje, so resnično jezni in ne želijo več posredovati v romskih sredinah. Saj ostajamo zvesti svojemu poslanstvu, pomagali bomo še naprej, in to vsakemu, bomo pa poskrbeli za svojo varnost in ob posredovanjih v romskih naseljih zahtevali dodatne enote policije,« je včeraj dejal Gregor Kos, pre...