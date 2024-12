Prost lov na mladoletne deklice in dečke? Tako ogorčen je ob »nori Golobovi vladi« slovenski politik (VIDEO)

Kot je nedavno navedel portal regionalobala, so bile v obdobju zadnjih desetih let v Sloveniji izbrisane obsodbe za 363 oseb, ki so bile obsojene za 413 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb.

Pravica do pozabe

Te obsodbe so bile prenesene v Evidenco izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, kjer pa do njih lahko pridejo le določeni upravičenci, kot so šole in vrtci, drugi pa do podatka, da imajo v svoji soseščini obsojenega pedofila, ne morejo priti, saj je ta po določenem roku upravičen do potrdila o nekaznovanosti tako kot vsak drug državljan.

Njihove metode vključujejo javno ponižanje osumljencev, kot je prisilno striženje ali prisila, da priznajo svoja dejanja pred kamero. Njihovo poslanstvo je razkrivanje posameznikov, ki ogrožajo mladoletnike na spletu.

Jelinčič z zgledom iz Srbije

Ob podatku, da, kot je navedel prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, »nora Golobova vlada iz Registra obsojenih pedofilov, zaradi pravice do pozabe, briše 363 obsojenih pedofilov«, je objavil izkušnjo s tega področja iz Srbije.

»V Srbiji deluje skupina z imenom Panteri, ki se osredotoča na lov na pedofile prek družbenih omrežij. Ta organizacija je prvotno začela z zaščito živali, nato pa je svoje dejavnosti razširila na iskanje in razkrivanje domnevnih pedofilov. Člani skupine uporabljajo lažne profile, kjer se predstavljajo kot mladoletna dekleta, da bi pritegnili potencialne storilce. Ko se dogovorijo za srečanje, jih soočijo, posnamejo in posnetke objavijo na družbenih omrežjih. Njihove metode vključujejo javno ponižanje osumljencev, kot je prisilno striženje ali prisila, da priznajo svoja dejanja pred kamero. Njihovo poslanstvo je razkrivanje posameznikov, ki ogrožajo mladoletnike na spletu. Njihov cilj je ustvariti varnejše okolje za otroke in ozaveščati javnost o pasteh na internetu. Panteri dokazujejo, da se z odločnostjo in dobrim namenom lahko aktivno prispeva k zaščiti tistih, ki so najbolj ranljivi.«

»Pedofile je treba kastritat, ali kemično ali pa dejansko, ne pa da se jih izpušča, ker imajo podporo določenih krogov v Sloveniji,« je še dodal Jelinčič.