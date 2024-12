Propad Biobanke: vodstvo že prej vedelo, da bo kmalu konec, kljub temu sklepali nove pogodbe?!

Vodstvo Biobanke, ki je hranila matične celice več kot 7.000 staršev, je vsaj sedem mesecev pred propadom vedelo, da bo podjetje prenehalo s svojo dejavnostjo. Kljub temu so v začetku leta 2024 še naprej sklepali pogodbe za 20-letno hrambo popkovnične krvi in zaslužili okoli 600.000 evrov. Starši o načrtovanem zaprtju niso bili obveščeni, je poročal 24ur.

V internih elektronskih sporočilih, pridobljenih s strani medijev, je razvidno, da so odgovorni februarja aktivno iskali kupca, ki bi prevzel vzorce in posode za shranjevanje ter stranke z že sklenjenimi pogodbami. V zameno so zahtevali 135.000 evrov nadomestila za opustitev dejavnosti.

Ostali brez prostorov

Konec julija je Biobanka ostala brez najemne pogodbe za prostore v Trzinu, vsi zaposleni pa so dali odpoved. Miomir Kneževič, ki je bil do avgusta namestnik odgovorne osebe za tkiva v Biobanki, se je že aprila zaposlil v podjetju GaiaCell, kjer so se vzorci nazadnje znašli. Kneževič je opozarjal na tveganje propada več kot 3.500 vzorcev, če se hrambe ne zagotovi pravočasno.

Trzin, 18. 10. 2024, Biobanka popkovnične krvi. FOTO: Dejan Javornik

Ljubljansko okrožno sodišče je pred nekaj tedni ustavilo izbris Biobanke brez likvidacije zaradi neporavnanih obveznosti do staršev. Podjetje naj bi tako končalo v stečaju, kjer bodo starši lahko prijavili svoje terjatve. Javna agencija za zdravila (JAZMP), ki je izdala dovoljenja Biobanki, zdaj ne želi posredovati dokumentacije, ki bi razjasnila zakonitost njihovega delovanja.

Alternativne možnosti shranjevanja

Odvetniška pisarna Vrtačnik, ki zastopa več kot 760 staršev, je predlagala, da hrambo vzorcev začasno prevzamejo slovenske javne institucije, kot so UKC Ljubljana, Medicinska fakulteta ali Zavod za transfuzijsko medicino. Ministrstvo za zdravje naj bi o rešitvi odločalo v prihodnjih dneh.

Kneževič je opozarjal na tveganje propada več kot 3.500 vzorcev. FOTO: Jože Suhadolnik

Propad Biobanke je tako razkril pomanjkljivosti v nadzoru in povzročil veliko negotovost za starše, ki so zaupali hrambo matičnih celic.