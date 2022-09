Prodali Titovo vilo v New Yorku, poglejte, koliko milijonov bo dobila Slovenija

Z ministrstva za zunanje zadeve so sporočili, da so države naslednice Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) marca 2022 podpisale kupoprodajno pogodbo, septembra 2022 pa tudi dokumente o zaključku prodaje nepremičnine v New Yorku. Slovenija bo prejela 7,3 milijona evrov od prodaje nepremičnine na naslovu 854 Fifth Avenue, kar je 14 odstotkov celotne kupnine. O tem smo že poročali tukaj.

Nepremičnino je vse od razpada nekdanje skupne države uporabljala Republika Srbija za potrebe svojega diplomatskega predstavništva. Zgradbo, ki leži neposredno nasproti Centralnega parka in je bila zgrajena leta 1905, sta zasnovala arhitekta Warren in Wetmore, ki sta med drugim projektirala tudi znameniti Grand Central Terminal v New Yorku.

Kupili so jo za 300.000 dolarjev

Nekdanja SFRJ je zgradbo kupila leta 1946, pri čemer so sredstva za nakup v pretežnem delu zbrali izseljenci na čelu s slovensko-ameriškim pisateljem Louisom Adamičem. Objekt je sicer nekdanja SFRJ uporabljala za predstavništvo pri Združenih narodih v New Yorku. ​New York Post je poročal, da je Jugoslavija nepremičnino kupila za 300.000 dolarjev. Danes naj bi veljala za enega najboljših zasebnih domov na Peti aveniji. Hiša s pogledom na Centralni park naj bi imela tudi skrivno nadstropje, kovinsko sobo, znano kot faradayeva kletka (da ne bi mogli prisluškovati pogovorom), okna pa naj bi bila neprebojna. Gre za zadnjo še ohranjeno palačo, ki jo je imel v lasti eden najbogatejših Američanov 19. stoletja, Cornelius Vanderbilt.

Države so si razdelile že 90 odstotkov nepremičnin iz sporazuma o nasledstvu

Pogovori držav naslednic o sukcesiji diplomatskih nepremičnin nekdanje SFRJ so v zaključni fazi, države so razdelile že preko 90 odstotkov kvote nepremičnin iz seznama priloge B Sporazuma o nasledstvu. Slovenija je v tem procesu dobila 13 nepremičnin, od tega za svoje potrebe uporablja nepremičnine v Washingtonu, Celovcu in dve nepremičnini v Rimu. Preostale nepremičnine je bodisi že prodala oziroma je njihova prodaja še v teku, poročajo z zunanjega ministrstva.

Slovenija je v zadnjih petih letih iz naslova prodaj petih nepremičnin nekdanje SFRJ, in sicer v New Yorku (rezidenca in Misija), Bernu, Bonnu in Tokiu, ki so jih države naslednice prodale skupaj, iztržila 14-odstotni delež kupnin oz. skoraj 12 milijonov evrov. Poleg tega je Slovenija v zadnjih petih letih sama prodala nepremičnine nekdanje SFRJ v Milanu, Bamaku, Brasilii in Sao Paulu, ki so ji bile dodeljene in jih ne potrebuje. Od prodaj navedenih nepremičnin je skupaj prejela skoraj 5,8 milijonov evrov. Pridobljena sredstva so v skladu z 9. členom zakona o zunanjih zadevah proračunski vir in predstavljajo namenska sredstva ministrstva za zunanje zadeve.