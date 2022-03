Milijoni za Slovenijo, prodana Titova hiša v New Yorku

Države naslednice nekdanje SFRJ so 9. marca 2022 v New Yorku podpisale pogodbo o skupni prodaji nepremičnine Misije nekdanje SFRJ pri Združenih narodih na naslovu 854 Fifth Avenue za 50 milijonov ameriških dolarjev, kolikor je znašala najugodnejša ponudba. Sloveniji od prodaje pripada sedem milijonov ameriških dolarjev oziroma 14 odstotkov celotne kupnine, kar je v skladu s sporazumom o vprašanjih nasledstva. S podpisom pogodbe je začel teči 120-dnevni rok za predajo nepremičnine kupcu in nakazilo kupnine, so zapisali na spletni strani zunanjega ministrstva. Prodaja se je zgodila pet let po odločitvi držav naslednic, da jo prodajo.

Objekt je vse od razpada nekdanje skupne države uporabljala Republika Srbija za potrebe svojega diplomatskega predstavništva.

Eden najboljših zasebnih domov, ki so še ostali na Peti aveniji

Zgradba, ki leži neposredno nasproti Centralnega parka, je bila zgrajen leta 1905, zasnovala sta jo arhitekta Warren in Wetmore, ki sta med drugim projektirala tudi znameniti Grand Central Terminal v New Yorku. Gre za zadnjo še ohranjeno palačo Corneliusa Vanderbilta.

The New York Post je poročal, da je Jugoslavija nepremičnino kupila za 300.000 dolarjev leta 1946. Danes naj bi veljala za enega najboljših zasebnih domov na Peti aveniji. Hiša s pogledom na Centralni park naj bi imela tudi skrivno nadstropje, kovinsko sobo, znano kot faradayeva kletka (da ne bi mogli prisluškovati pogovorom), okna pa naj bi bila neprebojna.

Kot so zapisali na zunanjem ministrstvu, so sredstva za nakup v pretežnem delu zbrali izseljenci na čelu s slovensko-ameriškim pisateljem Louisom Adamičem. Objekt je nekdanja Jugoslavija ves čas uporabljala za predstavništvo pri ZN v New Yorku. Uporabna površina zgradbe znaša približno 1500 kvadratnih metrov, objekt ima pet nadstropij in klet. V njem je 26 sob, sedem kopalnic, dve dvigali ter 14 kaminov. Notranjost je izjemno bogato opremljena (slike in tapiserije, stenske in stropne štukature ter poslikave, z lesom opremljena sprejemnica in knjižnica, kristalni lestenci, več notranjih elementov je pozlačenih).

To je zadnja od petih nepremičnin SFRJ v skupni prodaji

To je bila prodaja še zadnje od petih nepremičnin nekdanje SFRJ, ki so bile od leta 2017 predmet skupne prodaje. Pred tem so prodali že rezidenco v New Yorku, veleposlaništvo v Bonnu ter veleposlaništvo in rezidenco v Bernu in Tokiu.