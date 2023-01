Pripravljajo interpelacijo zoper ministrico Asto Vrečko

V NSi so po odločitvi vlade o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije začeli pripravo interpelacije zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko. Ocenjujejo, da je omenjena odločitev vlade »korak v napačno smer«, poslanska skupina NSi pa osamosvojitev Slovenije razume kot »temeljno dejanje naše državnosti«.

V poslanski skupini NSi so kot razlog za interpelacijo, ki jo bodo po načrtih pripravili v naslednjih tednih, navedli ukinitev samostojnosti Muzeja slovenske osamosvojitve, čemur ostro nasprotujejo. Kot so ob tem poudarili, osamosvojitev Slovenije namreč razumejo kot temeljno dejanje naše državnosti, ki si v zgodovini ter zavesti naroda zasluži posebno mesto.

Vlada je namreč na seji minuli četrtek s sklepom združila Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije ter ustanovila nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Napoved združitve obeh muzejev v nov javni zavod je sicer naletela pri delu javnosti in politike na negativen odziv.

Ukinitvi samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve je nasprotovalo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), ki je ministrico za kulturo Asto Vrečko tudi pozivalo k preklicu te odločitve oziroma vlado, da predloga ministrice ne sprejme.

Proti opustitvi Muzeja slovenske osamosvojitve se je izreklo vodstvo Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa, o napovedani združitvi muzejev pa so v začetku novembra na nujni seji na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali tudi člani odbora DZ za kulturo.

V NSi so se tako zdaj, kot kaže, odločili za pripravo interpelacije, ki so jo sicer napovedovali že novembra, v kolikor bo vlada sprejela odločitev o združitvi obeh muzejev. Poslanska skupina NSi sicer sama nima zadostnega števila podpisov za vložitev interpelacije. Interpelacijo lahko namreč vloži najmanj deset poslancev, poslanska skupina NSi pa jih šteje osem.

Krščanski demokrati tako napovedujejo, da bodo zadostno število podpisov za vložitev interpelacije iskali po spisanem besedilu interpelacije, po pričakovanjih bodo poskušali pridobiti podporo največje opozicijske stranke SDS.

V SDS so sicer za STA za zdaj pojasnili le, da bodo počakali na vsebino interpelacije, nato pa bodo sprejeli odločitev o morebitni podpori. So pa v odzivu na vladno odločitev o združitvi muzejev pretekli teden zapisali, da »z začudenjem spremljajo, kako lahkotno in brez zadržkov vlada Roberta Goloba ukinja muzej, ki obeležuje spomin na nastanek lastne države«. Odločitev vlade pa po njihovem mnenju kaže tudi na to, kako "podcenjujoč in zavržen" pogled na obdobje nastanka samostojne država ima koalicija.

Za torek pa je prav na temo združitve muzejev sklicana tudi novinarska konferenca Združenja VSO, na kateri bosta sodelovala tudi predsednik VSO Lojze Peterle in predsednik SDS Janez Janša.

Potem je pričakovati tudi odziv ministrice Vrečko, ki je sicer v preteklih dneh odločitev vlade že pojasnila z besedami, da z združitvijo sledijo pozivom strokovne javnosti in veteranskih društev, ki so opozarjali, da je bila odločitev za ustanovitev samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve preuranjena ter brez javne razprave in strokovnih podlag.