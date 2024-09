»Tako sem jezen. Pošto sem dobil v nabiralnik, ravno ko sem se vrnil z dopusta.« Kot nadaljuje sogovornik iz Primorske, ki se raje ne bi izpostavljal, je bila v pošiljki, ki je na njegov naslov prispela iz Hrvaške, položnica za plačilo 66,63 evra denarne kazni, ker da je pred nekaj več kot tremi leti v Crikvenici parkiral avtomobil na območju, kjer je prepovedano parkirati in ustavljati. 159,73 EVRA so bili stroški za identifikacijo lastnika vozila. To, kot je tudi razvidno s fotografij storjenega prekrška, ki mu jih je v imenu mesta Crikvenica oziroma tamkajšnjega redarstva poslal puljski o...