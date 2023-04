Primite se za denarnice: zvišanja premij ne izključujejo niti v Triglavu niti v Vzajemni

Kot je znano, je Zavarovalnica Generali sporočila, da s 1. majem zvišuje mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 10,39 evra. Kot glavne razloge za zvišanje navajajo neugodne trende na področju zdravstvenih storitev, in sicer rast cen zdravstvenih storitev (t. i. medicinsko inflacijo) ter rast obsega opravljenih zdravstvenih storitev v zadnjem letu.

Možnosti zvišanja premije ne izključujejo niti v Triglavu niti v Vzajemni

Možnosti zvišanja premije ne izključujejo niti v drugih dveh zasebnih zavarovalnicah, ki ponujata dopolnilno zdravstveno zavarovanje, Vzajemni in Triglavu.

Pri Vzajemni so za STA pojasnili, da bo treba natančno spremljati vse dodatne obremenitve, ki se prenašajo na dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če se bo trend rasti celotnih odhodkov v zdravstvenem sistemu nadaljeval, bo to vplivalo na premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Opozorili so še, da zavarovalnice nimajo vpliva na dejanske stroške za zdravstvene storitve, vsaka odločitev zakonodajalcev o spremembah cen storitev in plač v zdravstvu pa ima neposreden vpliv na stroške zavarovalnic.

Na napovedane podražitve so se odzvali v parlamentarnih strankah. V koalicijskih Gibanju Svoboda, SD in Levici ocenjujejo, da so neutemeljene, ob tem pa opozarjajo na nujnost preoblikovanja oziroma ukinitve dopolnilnega zavarovanja.

Pri Zdravstveni zavarovalnici Triglav podobno ugotavljajo, da bo sprememba premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja neizogibna, v kolikor se bo trend rasti celotnih odhodkov v zdravstvenem sistemu nadaljeval tudi v prihodnje. Tudi sami zaznavajo nadaljevanje visoke rasti skupnih odhodkov v okviru zdravstvenega sistema in zagotavljajo, da bodo tudi sami zavarovance o morebitni spremembe premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja obvestili pravočasno, so sporočili za STA.

V Slovenskem zavarovalnem združenju pa so za STA navedli, da cene javnih zdravstvenih storitev oziroma porabo sredstev za javne zdravstvene storitve ne določajo zavarovalnice. Če se poveča osnovna cena storitve, se poveča tudi del, ki odpade na doplačilo. Zavarovalnice, ki izvajajo dejavnost dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, so cene tega zavarovanja nazadnje povišale leta 2019, so pojasnili.