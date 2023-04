Pa to je noro! Premija za zdravstveno zavarovanje dražja za 10 evrov

Zavarovalnica Generali s 1. majem zvišuje mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 10,39 evra. Kot glavne razloge za zvišanje navajajo neugodne trende na področju zdravstvenih storitev, in sicer rast cen zdravstvenih storitev (t. i. medicinsko inflacijo) ter rast obsega opravljenih zdravstvenih storitev v zadnjem letu.

Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, se cene zdravstvenih storitev v Sloveniji zadnja leta povišujejo. Najvišjemu dvigu pa smo bili priča lani, in sicer zaradi visoke inflacije. Posledično so se poviševala doplačila k zdravstvenim storitvam.

Poleg tega je bilo v prvih dveh mesecih letošnjega leta zaradi vpliva zakonodaje na področju skrajševanja čakalnih dob opravljenih 12 odstotkov več zdravstvenih storitev kot v enakem obdobju lani, so dodali.

Ob tem pa se, so opozorili, spreminja nabor storitev. Po njihovih navedbah je namreč Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) od začetka leta 2020 do 1. februarja letos v nabor vključil več kot 1270 novih storitev in okrog 110 storitev, ki se izvajajo pri zdravljenju na daljavo.

Pri Generaliju zavarovanih 315.000 zavarovancev

V lanskem letu je 95 odstotkov zavarovancev zavarovalnice Generali na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja koristilo zdravstvene storitve. Stroški doplačil pa so se samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta zvišali za 27 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, so izpostavili v omenjeni zavarovalnici.

Najvišjo rast stroškov v prvih dveh mesecih letošnjega leta v primerjavi z istim obdobjem lani beležijo pri bolnišnični dejavnosti, in sicer za več kot 50 odstotkov. Sledijo storitve specialistične dejavnosti in zdravstva na primarni ravni, katerih stroški so se povišali za več kot 30 odstotkov.

Pri zavarovalnici Generali so ob tem izpostavili, da so premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nazadnje povišali 1. novembra 2019, doslej pa je bila najnižja na trgu. Nova osnovna mesečna premija bo od 1. maja znašala 44,89 evra (namesto dosedanjih 34,50 evra).

Zavarovalnica ima sicer na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dobrih 315.000 zavarovancev.