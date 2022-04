Omejitev cen goriv le še do konca aprila. Kaj potem?

Cene goriv so se po vojni v Ukrajini dvignile na rekordne ravni, že pred tem je njihova cena vztrajno rasla. Sredi marca je vlada omejila ceno litra 95-oktanskega bencina na 1,503 evra, ceno litra dizla pa na 1,541 evra. Zadnjega marca pa je vlada sprejela uredbo o spremembi in dopolnitvah uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov. Vlada je tako s spremembo uredbe, poleg že predhodno določenih najvišjih dovoljenih drobnoprodajnih cen dizla (1,541 eura/liter) in NMB-95 (1,503 EUR/liter), določila tudi najvišjo dovoljeno veleprodajno ceno z DDV za motorni bencin NMB-95, ki znaša 1,483 EUR/liter in za dizel, ki znaša 1,521 EUR/liter.

Te omejitve cen pa veljajo le do vključno 30. aprila 2022, zato smo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vprašali, ali vlada namerava sprejeti podaljšanje omejitev. Odgovorili so nam, da vlada odločitve o prenehanju ali podaljšanju ukrepa še ni sprejela. Kaj se bo torej zgodilo s cenami z novim mesecem, bomo videli v kratkem.

Je pa vlada 21. aprila uredila ceno kurilnega olja, ki bo veljala 30 dni.

O tem, ali bodo cene spet poskočile, smo se pogovarjali z analitiki, ki so postregli z nekaj nasveti, kako ublažiti posledice dviga cen. Več o tem preberite tukaj.