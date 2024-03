Primerjava cen sestavin za potico: jajca so se podražila

Priprava potice za veliko noč bo letos nekoliko cenejša kot lani, saj se bile cene večine osnovnih sestavin za njeno pripravo februarja nižje kot pred letom dni, pred prihajajočimi prazniki ugotavlja državni statistični urad.

Moka, sladkor in mleko so se pocenili, jajca so se podražila, za ceno orehov pa svežih podatkov statistiki še nimajo.

Moka je bila februarja letos v medletni primerjavi cenejša za 4,4 odstotka, sladkor za 2,1 odstotka, sveže polnomastno mleko pa za 3,1 odstotka. Podražila so se le jajca, in sicer za 0,4 odstotka.

Za kilogram orehovih jedrc iz lastne pridelave je bilo po zadnjih razpoložljivih podatkih iz leta 2022 treba odšteti približno enako kot leto pred tem, 14,79 evra.

Del velikonočne prehrane je tudi hren

Z tržno pridelavo hrena se je predlani v Sloveniji ukvarjalo 69 kmetijskih gospodarstev, ki so ga pridelovale na 93 hektarjih površine. Slovenija po podatkih statističnega urada sicer več hrena uvozi kot izvozi. Lani je bilo uvoženega 8,4 tone hrena, izvoženega pa 740 kilogramov.

Statistiki so se dotaknili tudi samooskrbe z jajci in mesom. Leta 2022 je bila stopnja samooskrbe z jajci v Sloveniji 87-odstotna. Konzumna jajca je takrat valilo 1,3 milijona kokoši nesnic, ki so v povprečju znesle 0,9 milijona jajc dnevno.

Stopnja samooskrbe z mesom pa je bila predlani 86-odstotna. Prebivalcu Slovenije je bilo za prehrano na voljo 30 kilogramov svinjine, ki je osnova za velikonočno šunko. Za kilogram svinjskega mesa s kostjo je bilo lani treba odšteti v povprečju 5,27 evra, kar je tri odstotke manj kot leto pred tem.