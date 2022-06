Prijateljski koncert dveh šol (FOTO)

Ugledni nemški skladatelj Ludwig van Beethoven, ki je umrl pred 195 leti, je nekoč dejal: »Glasba človeka oblikuje in plemeniti, osrečuje, razvija ljubezen ne samo do lepega, temveč tudi do skupnosti!« In prav to je postalo vodilo Zasebne glasbene šole (ZGŠ) Maestro iz Gornje Radgone, kjer poleg glavne naloge – odkrivanja in razvijanja glasbenih sposobnosti in nadarjenosti otrok – dajejo zelo velik poudarek vzpostavitvi dobrih in zaupanja vrednih odnosov med učenci, starši in učitelji.

14 let že trajata tesna povezanost in sodelovanje.

Vzorno sodelujejo s sorodnimi šolami v Sloveniji in tudi v tujini, še posebno z Musikschule (glasbeno šolo) iz sosednje avstrijske Radgone (Bad Radgersburg), s katero pogosto pripravljajo skupne nastope. Še posebno so znani in odmevni skupni nastopi bodisi na desnem bregu reke Mure, v Gornji Radgoni, bodisi na levem, v Bad Radkersburgu, pod naslovom Prijateljski koncert – Freundschaftskonzert. Tako sta glasbeni šoli, ki ju vodita ravnatelja Melita Vulc in Alfred Ornig, med drugim na daljavo izvedli evropsko himno Oda radosti.

Zmotil nenapovedan dež

Da se odnosi, ki trajajo že 14 let, krepijo in še poglabljajo, se je potrdilo tudi te dni, tik pred iztekom šolskega leta, ko se je okoli 100 mladih glasbenikov iz obeh šol v sosednjem Bad Radkersburgu širši javnosti predstavilo na skupnem koncertu. Čudovito prireditev, na kateri je uživalo več sto obiskovalcev iz obeh držav, je nekoliko zmotil le napovedan dež, tako da so se morali s predvidenega prireditvenega prostora na glavnem trgu preseliti v bližnji kulturni center Hiša desetih.

Skupnemu koncertu dveh šol je prisluhnilo veliko ljudi. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Množice so prisluhnile tudi slovenskim pesmim, Mojčini in Kekčevi pesmi, Med iskrenimi ljudi, Dobro jutro in drugim, na koncu pa spet Odi radosti.

Obiskovalci so prisluhnili številnim pesmim, tudi slovenskim.

Na prijetnem srečanju ob dobri glasbi in lepem vzdušju, ki se ga je udeležil tudi župan Bad Radgersburga Karl Lautner, je poleg obeh ravnateljev, ki sta si izmenjala darili, prisotne pozdravila članica radgonskega občinskega sveta Urška Mauko Tuš in čestitala vsem mladim glasbenikom in njihovim mentorjem ter ravnateljema. Mimogrede, sodelovanje obeh glasbenih šol je povezano tudi z mednarodnim projektom Erasmus+ Obožujemo glasbo – Ljubimo glasbo. Ta združuje dve avstrijski šoli in štiri slovenske.

Ravnatelja sta si izmenjala darili.

Poslušalci so uživali.