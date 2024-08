Prihajajo tudi tisti z najboljšimi ocenami

Poklicno in strokovno izobraževanje ter usposabljanje bo imelo osrednjo vlogo pri oblikovanju prihodnosti Evrope. Njegov vpliv bo precej širši od tega, kako zaposljiv bo posameznik, saj bo poganjal gospodarsko rast, inovacije in konkurenčnost, prispeva lahko tudi k socialni vključenosti v skladu z evropskimi trajnostnostnimi zavezami do leta 2050.

Udeleženci nedavnega dogodka o evropski agendi za prihodnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) v Bruslju so poudarjali, da je zato treba zagotoviti, da bo delovna sila obvladala znanja in veščine, ki so nujne za nove industrije, ter da bodo izobraževalni programi pomagali podjetjem ostati spredaj in se prilagodili spremembam na trgu. Nujno je tudi povečati prepoznavnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter poskrbeti za spremembo ugleda v družbi, da ga bo povezovala s kakovostjo in odličnostjo.

