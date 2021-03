Prihajajo nove osebne izkaznice. Ali moram zamenjati zdajšnjo, ki je še veljavna?

Elektronski podpis

V Sloveniji že od 2006 že izdajamo biometrične potne liste.

Preprečevanje zlorab identitet

V Sloveniji bomo letos začeli izdajati biometrične osebne izkaznice, so sporočili iz ministrstva za notranje zadeve. Nova osebna izkaznica bo vsebovala tudi elektronsko identifikacijo, z njo pa bomo lahko opravljali zdravstvene storitve. Vaše obstoječe osebne izkaznice bodo še naprej veljavne do izteka veljavnosti (datum odtisnjen na osebni izkaznici), če boste želeli, pa jo boste že pred potekom lahko zamenjali za novo.Posebnost nove osebne izkaznice bo čip, na katerem bosta zapisana biometrična podatka podobe obraza in dveh prstnih odtisov. »Biometrični podatki bodo shranjeni samo na čipu individualne osebne izkaznice in se bodo lahko uporabljali samo za preverjanje verodostojnosti dokumenta in istovetnosti lastnika dokumenta pri prehodu meje,« pojasnjujejo iz pristojnega ministrstva. Prstni odtisi bodo odvzeti po dopolnjenem 12. letu starosti, iz evidence pa bodo izbrisani po vročitvi oziroma 90 dni od datuma izdaje, če osebna izkaznica ne bo vročena prej.Osebna izkaznica bo nosilka sredstva elektronske identifikacije. Kot navajajo, bo vsebovala dve sredstvi elektronske identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti) in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis: »Uporaba te funkcije bo sicer določena z Zakonom o elektronski identifikaciji in elektronskem podpisu. Osebna izkaznica bo zato lahko priglašena kot nacionalni dokument za čezmejno elektronsko poslovanje.«Z osebno izkaznico bomo lahko opravljali tudi storitve na področju zdravstva. Te bodo prilagojene poslovanju prek elektronske identifikacije.Na obrazcu bo dodan zapis pošte in poštne številke ter države in kraja rojstva, s tem pa se bo povečala uporabnost osebne izkaznice v pravnem prometu. »Povečuje se tudi njena varnost v pravnem prometu, saj bo prek portala e-Uprava na podlagi serijske številke mogoče preveriti, ali je dokument veljaven ali neveljaven.«Z vidika preprečevanja zlorab identitet se uvaja podlaga za hitro, elektronsko prijavo izgube ali kraje. Ob vlogi za osebno izkaznico se bo istovetnost posameznika lahko preverjala tudi z vpogledom v uradne evidence in primerjavo fotografij posameznika iz evidenc uradnih identifikacijskih dokumentov.Pravna podlaga za uvedbo biometričnih osebnih izkaznic v Sloveniji je sprejeta novela Zakona o osebni izkaznici v skladu z Uredbo EU 2019/1157. Zdaj sledi postopek implementacije zakona, v zakonu je določen devetmesečni rok za implementacijo.