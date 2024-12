Prihaja sneg do nižin! Gregorčič razkriva, kdaj se bomo zbudili v belo zimsko pravljico

Meteorološki modeli kažejo, da bo konec tedna snežilo. To nam je potrdil tudi dežurni prognostik Branko Gregorčič.

»Oba vodilna svetovna meteorološka centra (ECMWF in NCEP) v svojih izračunih že nekaj dni predvidevata v noči na nedeljo nastanek ciklona nad severnim Sredozemljem in posledično dokaj izdatne padavine nad Slovenijo,« je pojasnil Gregorčič.

Branko Gregorčič. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

To bi za Slovenijo po besedah meteorologa pomenilo, da bo na Primorskem deževalo, v večjem delu notranjosti pa bo verjetno dež hitro prešel v sneg.

»V nedeljo se bomo zbudili v beli zimski pravljici,« je pravljično napovedal Gregorčič.

Trenutni modeli kažejo, da bi lahko v gorah padlo od 20 do 40 centimetrov snega, po nižinah manj. Podrobnejše napovedi lahko pričakujemo v četrtek.

Sneg bi se lahko obdržal

Ker večje odjuge v prihodnjem tednu ni pričakovati, bi po besedah meteorologa sneg po nižinah lahko obležal, če ga bo le dovolj zapadlo.

Ali lahko v prvi polovici decembra pričakujemo še kakšno pošiljko snega?

»Novega sneženja po nedelji še ni na vidiku, a do božiča sta še dobra dva tedna, do novega leta še trije, in marsikaj se še lahko zgodi v tem času,« je v čarobnosti decembra zaključil Gregorčič.