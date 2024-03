Prihaja pomlad, ogrelo se bo do 20 stopinj Celzija

Ponoči bodo padavine od zahoda ponehale, ponekod se bo že delno razjasnilo. Jugo bo oslabel. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Jutranje temperature bodo od 3 do 7, v Zgornjesavski dolini okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo na severovzhodu oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija.

Opozorilo

V visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov.

Obeti

V torek in sredo bo spremenljivo oblačno, tu in tam bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Sodeč po zapisu na vremenskem portalu Meteoinfo Slovenija, se nam v novem tednu obetajo bolj pomladne temperature. Te bodo marsikje presegle 15 stopinj Celzija, v drugi polovici tedna pa se bodo ponekod lahko povzpele celo do 20 stopinj Celzija.