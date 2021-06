Prihaja novi katastrofalni val? Logarjeva priznava, da jih skrbi

Več hospitalizacij, več smrti

Kot so opozorili mladi zdravniki, je delta različica, ki se je najprej pojavila v Indiji, bolj nalezljiva, zahteva več hospitalizacij, več smrti, cepiva pa kažejo nekoliko slabšo učinkovitost. ​Zbolevajo in umirajo zlasti necepljeni in napol cepljeni, a tudi nekateri cepljeni. Mladi zdravniki nadalje opozarjajo, da delta različica pogosteje povzroči hujšo okvaro imunskega sistema, kar vodi v okužbe z drugimi patogeni.

Infektologinja Mateja Logar. FOTO: Igor Zaplatil, Delo

Mladi zdravniki so posvarili pred delta različico novega koronavirusa, saj imajo v Veliki Britaniji eksponentno rast epidemije, v 90 odstotkih primerov gre za indijski sev. Spomnili so še, da je pred meseci v Veliki Britaniji divjal angleški sev, dva meseca kasneje pa je bil prevladujoč tudi pri nas. Če torej povlečemo vzporednice, je v nekaj mesecih pričakovati, da se bo nekaj podobnega dogajalo tudi pri nas.Kako zelo se moramo bati morebitnega vdora delta različice v Slovenijo in kaj so se strokovnjaki skupine za covid 19 naučili iz lanske lekcije ob jesenskem velikem porastu okužb, smo se pogovarjali z vodjo omenjene skupineVnosa različic ne moremo preprečiti, tako da lahko vplivamo le na to, kako se bo širila. Širjenje lahko upočasnimo z upoštevanjem splošnih ukrepov (ne hodimo okoli, če se ne počutimo povsem dobro, gremo se testirat, uporabljamo masko, razkužujemo/umivamo si roke).Tako kot vse v Evropi seveda tudi nas skrbi, da se bo delta različica začela širiti v našem okolju, ker še nimamo zadostne precepljenosti v populaciji. Po podatkih podatke iz Velike Britanije zbolevajo predvsem tisti, ki še niso bili cepljeni ali so bili cepljeni samo z enim odmerkom cepiva.Poročila proizvajalcev navajajo, da vsa cepiva nudijo zaščito tudi proti novim različicam virusov, vendar je zaščita nekoliko slabša kot proti osnovni varianti.Zaradi izkušenj iz lanskega leta smo letos previdnejši pri popolnem sproščanju ukrepov in zato še vedno ohranjamo določene ukrepe, ki pa seveda omogočajo dokaj normalno življenje. Poleg tega imamo letos na voljo cepivo, ki je varno in učinkovito. Ob dobri precepljenosti se zmanjša možnost za širjenje virusa in na ta način imamo manj okužb, zato je pomembno, da tudi v poletnih mesecih nadaljujemo ozaveščanje o pomenu cepljenja, a ne samo zaradi počitnic in potovanj, ampak predvsem zaradi priprave na jesenske in zimske mesece, da bomo imeli čim manjši porast okužb.