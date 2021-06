Uf, nas to čaka jeseni? Obeti niso dobri

Kaj se dogaja na Otoku

V Veliki Britaniji, kjer naj bi 21. junija sprostili protikoronske ukrepe, vse kaže, da temu ne bo tako. Razlog je seveda nov porast okužb, ki jih poganja delta različica virusa.



Zadnje številke kažejo, da se je dnevno število potrjenih novih okužb povzpelo nad 9.000 prvič po februarju (za primerjavo: pri nas smo imeli februarja trimestne številke okužb, kar devet dni pa je bilo na novo potrjenih primerov več kot tisoč). V sredo so potrdili 9.055 novih primerov okužbe, kar je v primerjavi s prejšnjo sredo kar za petino več. V enem tednu se je za 40 odstotkov povišalo število hospitaliziranih covid 19 pacientov, pritisk na zdravstveni sistem pa povzroča prav mutirani indijski sev.

»Cepite se! Tudi mladi! Jeseni se bo to dogajalo pri nas.« S temi besedami priznani zdravnikpoziva tiste, ki se še niso cepili proti covidu 19, da to storijo. Prihajajo namreč nove različice virusa in jesen. Spomnimo: lansko jesen se je začel v Sloveniji val, ki je močno presegal tistega v začetku epidemije in se šele sedaj s cepljenjem umirja.Katastrofalen drugi val so imeli zaradi t. i. angleške različice virusa tudi v Veliki Britaniji, ki pa so ga uspešno sploščili s cepljenjem. Kot opozarjajo slovenski mladi zdravniki je angleška različica na otoku divjala, ko je pri nas še ni bilo, dva meseca kasneje pa je bila angleška različica prevladujoča tudi pri nas. »Kaj se sedaj dogaja pri Angležih? Eksponentna rast epidemije, v 90 odstotkih primerov gre za indijski sev delta. Številke so še majhne, a saj zdaj že vemo, da je na začetku tako, kajne? Zbolevajo in umirajo zlasti necepljeni in napol cepljeni; a tudi nekateri cepljeni. Ta sev je bolj nalezljiv, zahteva več hospitalizacij, več smrti, cepiva pa kažejo nekoliko slabšo učinkovitost,« delta virus, ki je najprej izbruhnil v Indiji in tam koronaštevilke in število žrtev poganjal do rekordnih ravni v svetovnem merilu, opisujejo mladi zdravniki.Mladi zdravniki nadalje opozarjajo, da delta različica bolj pogosto povzroči hujšo okvaro imunskega sistema, kar vodi v okužbe z drugimi patogeni. »Na tem mestu se sprašujemo - ali lahko tokrat ukrepamo kako drugače in preprečimo oz. vsaj upočasnimo vdor tega seva v Slovenijo?« Kot odgovor na to omenjajo poleg doslednega izvajanja PCT pristopa za prihod iz držav z novimi različicami omenjajo kot trenutno najboljšo zaščita pred vdori novih različic čim višjo precepljenost prebivalstva proti sars-CoV-2: »Le tako bomo lahko preprečili ponovitev zimskega scenarija in si zagotovili mirno poletje in jesen.«