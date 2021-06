Hrvati nimajo pogojev PCT, Slovenci pa. Logarjeva pojasnjuje, zakaj

S torkom se je v Slovenji končala še druga epidemija, a določeni epidemiološki ukrepi ostajajo, je pa strokovna skupina za covid 19 pri ministrstvu za zdravje pod vodstvom Mateje Logar pa je predlagala še nekatere sprostitve.



Tako naj bi po novem sprostili omejitev oseb za eno mizo s štirih na neomejeno število oseb ter podaljšanje obratovanja gostiln in restavracij podaljšali tudi po 22. uri.

​Postrežba le za sedeče goste

Logarjeva je v oddaji 24ur zvečer povedala, da so se za to odločili zaradi boljših epidemioloških razmer ter zato, ker če so ljudje za isto mizo do 22. ure, se tveganje nič ne poveča, tudi če so po 22. uri. Strežba v notranjih prostorih bo še naprej dovoljena samo za sedeče goste, saj je sicer tveganje še preveliko.

​Virus ostaja med nami

Konec epidemije je le administrativna, virus še ostaja med nami, je poudarila Logarjeva in naštela, kateri ukrepi še ostajajo v veljavi: »Ostaja sistem PCT-ja za notranje prostore gostinskih lokalov, za športne in kulturne prireditve, 75-odstotna zasedenost nastanitvenih objektov in za prireditve. Ostajajo trije metri razdalje med mizami in maske v notranjih prostorih.«

Sistem omogočil hitrejše odprtje

Blaž Cvar iz Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS se je pridušil, zakaj v Sloveniji še vedno velja pogoj PCT (ko so določene storitve omogočene le prebolevnikom, cepljenim ali tistim z negativnim testom), na Hrvaškem pa ga nimajo, čeprav imajo podobno epidemiološko sliko.



»Sistem PCT je v veljavi v številnih drugih evropskih državah. Hrvaška se je odločila drugače. S tem sistemom smo omogočili bistveno prej odprtje gostinskih lokalo v in turističnih namestitev kot bi jih brez tega. Na ta način lahko zagotavljamo tako varnost zaposlenih kot tudi varnost gostov, ki prihajajo v gostinske lokale. Verjetno si nihče od gostincev ne želi, da bi bilo v medijih, da je do prenosa okužb prišlo v njegovem lokalu,« je na očitek odgovorila Logarjeva.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: