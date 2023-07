Prihaja nova solidarnostna blagajna: poslanci po vetu znova potrdili zakon o dolgotrajni oskrbi

DZ je na vnovičnem glasovanju o zakonu o dolgotrajni oskrbi po izglasovanem odložilnem vetu DS zakon potrdil z 52 glasovi za in 10 proti. Za vnovično potrditev je bilo potrebnih vsaj 46 glasov. V poslanskih skupinah koalicije so poudarili, da je zakon ustrezen, poslanski skupini opozicije pa sta nasprotovali denimo financiranju dolgotrajne oskrbe.

Državni svetnik Andrej Poglajen je v predstavitvi odložilnega veta, ki ga je DS izglasoval v četrtek, izpostavil, da je javna razprava o predlogu zakona trajala le pet delovnih dni, socialni dialog je bil skoraj v celoti zanemarjen, predlog je bil v DZ obravnavan po nujnem postopku namesto po rednem, ključno vprašanje pa je po mnenju DS financiranje dolgotrajne oskrbe. To bi moralo biti po njihovem mnenju urejeno tako, da zavezanci za plačilo storitev ne bi bili pretirano obremenjeni.

Dodatne obremenitve bodo lahko po mnenju DS zmanjšale konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Nova solidarnostna blagajna

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pa je dejal, da zakon vzpostavlja novo solidarnostno blagajno. Zakon namreč od 1. julija 2025 določa plačilo obveznega prispevka v višini enega odstotka. Delodajalci in delojemalci bodo plačali prispevek v višini enega odstotka bruto plače, upokojenci pa v višini enega odstotka od neto pokojnine. Samostojni podjetniki in kmetje bodo plačali dva odstotka, ker so hkrati delodajalci in delojemalci.

Vlada poudarja, da novi zakon v prvi vrsti odpravlja pomanjkljivosti zakona, sprejetega v času prejšnje vlade. Ta je pomanjkljivo opredelil vključitev v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, zaradi nepravočasne izvedbe vseh potrebnih aktivnosti pa je bila pridobitev pravic neizvedljiva tako materialno kot postopkovno, je navedla vlada.

Neurejeno je po njenem mnenju ostalo tudi ključno področje, ki je dolgoročno financiranje dolgotrajne oskrbe. Glede na to je bila lani sprejeta novela zakona, ki je datum začetka izvajanja zakona zamaknila na 1. januar 2024 in tako prinesla dodaten čas za pripravo nujnih sprememb.

Novi zakon po pojasnilu vlade odpravlja vse pomanjkljivosti zakona iz decembra 2021. Če se novi zakon ne bi začel uporabljati s 1. januarjem 2024, bi to pomenilo nepopravljive posledice za delovanje države in državnega proračuna, je posvarila.

Zakon postopno kot pravice prinaša oskrbovalca družinskega člana, dolgotrajno oskrbo na domu in e-oskrbo, dolgotrajno oskrbo v instituciji in denarni prejemek. Za financiranje zakona bo treba po oceni ministrstva za solidarno prihodnost zagotoviti 960 milijonov evrov letno. Od tega bo državni proračun prispeval 190 milijonov evrov, preostali znesek pa bodo od 1. julija 2025 pridobili z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo.