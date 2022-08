Prihaja 2000 narodnih noš, nagovoril jih bo Pahor (FOTO)

Drugi vikend v septembru je v Kamniku tradicionalno rezerviran za oblačilno in kulturno dediščino. Na letošnjih 50. Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine, ki bodo potekali od 9. do 11. septembra v središču mesta, si bodo obiskovalci lahko ogledali narodne noše iz vseh slovenskih regij in bratskih občin ter nastope folklornih skupin.

Na Šutni bo sejem domače in umetnostne obrti.

Tako bo, kot vse kaže, organizatorjem končno le uspelo izpeljati jubilejno prireditev, eno največjih v Sloveniji. Zaradi novega koronavirusa so jo morali kar dvakrat odpovedati, še pred tem pa jim je enkrat zagodlo vreme.

Vrhunec festivala ostaja tako imenovana povorka narodnih noš, ko se bo v nedeljo, 11. septembra, ob 15. uri skozi središče mesta sprehodilo okoli 2000 v noše odetih posameznikov in skupin, sodelovale bodo tudi konjske vprege, slavnostni govornik pa bo predsednik države Borut Pahor. Prav tako kot pomemben del programa ostajajo nastopi na glavnem odru, živahen sejem bogate in raznolike ponudbe ter domače in umetnostne obrti na Šutni.

Obetajo se spremembe

»Ker želimo festival nadgraditi v počastitev jubilejne izvedbe, smo pripravili spremembe, hkrati pa skupaj s programskim odborom in vodjem organizacijskega odbora Tonetom Ftičarjem v program dodali nekaj novosti. Tako bodo letošnji Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine potekali predvsem v znamenju unikatnosti, edinstvenosti tega tradicionalnega festivala nacionalne vrednosti, ki mu dajemo poseben poklon z vrnitvijo h koreninam in čaščenjem bogate oblačilne dediščine, ki smo ji organizatorji ob slavnostni priložnosti posvetili posebno pozornost pri izvedbi,« pravi vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec.

Dolgoletni kamniški kulturni delavec Tone Ftičar je povedal, s kakšnimi posebnimi vsebinskimi poudarki se letos spogleduje jubilejni festival: »Tokrat se z razlogom osredotočamo na domačo, slovensko dediščino. Na pomemben del kulture, ki jo mnogo premalo poznamo in premalo spoštujemo. Z navzočnostjo v folklorno obarvanem Kamniku se torej v kratkem lahko prepričamo, da smo na zapuščino prednikov in tistih, ki jo ohranjajo in posredujejo naprej, upravičeno in zares ponosni!«

V sprevodu bodo tudi konjske vprege.

»Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so prepoznavni daleč naokrog in v Kamnik privabijo mnoge ljubitelje narodnih noš ali – kot pravijo strokovnjaki – ljubitelje pripadnostnega kostumiranja in tudi kostumirane udeležence. Prav zanimivo je vprašanje, zakaj to zanimanje ne zbledi, saj je odkrivanje korenin in identitete pogosto povezano le s preteklostjo, in ne s trenutkom, v katerem živimo,« razmišlja Breda Podbrežnik Vukmir, urednica posebne knjige Pokažem se fantu v pisanem gvantu v izdaji Zavoda za turizem in šport Kamnik, ki jo je oblikoval Marjan Kocjan.

»Mnogi bralci in bralke knjige boste lahko nostalgično obujali spomine na nekdanje praznične sprevode narodnih noš ob obilici starih fotografij, mnogi pa boste lahko spoznali, da je del naše identitete tudi oblačilna dediščina, ki jo letos posebno tenkočutno predstavljamo v nedeljski povorki narodnih noš.«

Trije glasbeni dnevi

V tem kamniškem prazniku mnogi vidijo priložnost promocije Kamnika in turizma, tretji se veselijo dogodkov in druženja, četrti pa lepih noš. Ali kot pravi dr. Marija Klobčar v zaključku svojega članka: »Kamniški slavnostni sprevod pripadnostno kostumiranih udeležencev, najvidnejši del prireditve Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, tako ni le živi muzej preteklega oblačenja in njenega poustvarjanja, temveč tudi izraz različnih pogledov na izročilo. Hkrati je prireditev po desetletjih, ki so pripeljala do petdesete prireditve, tudi sama postala del izročila, skupaj s potmi, po katerih je skozi Kamnik vodil sprevod narodnih noš.«

Posebni materiali, spretne roke, ustvarjalna domišljija, čas in ljubezen so bili potrebni za izdelavo posameznih kosov narodne noše.

In kot je prepričana: »Eden od odgovorov, zakaj zanimanje za oblačilno in kulturno dediščino ne zbledi, je čudenje nad lepoto, rokodelstvom, spretnostjo in estetiko oblačil, ki so jih v preteklosti izbrali za različne slovesne priložnosti, na katerih so udeleženci pokazali svojo pripadnost slovenstvu. Iz tega razloga nas navdušujejo tudi narodne noše z vseh koncev sveta. Posebni materiali, spretne roke, ustvarjalna domišljija, čas in ljubezen so bili potrebni za izdelavo posameznih kosov narodne noše, kar je danes, v času ulične mode, neprecenljivo. Predvsem čas in ljubezen!«

Festival bo v petek, 9. septembra, ob 18. uri na glavnem odru na Glavnem trgu tradicionalno odprl župan občine Kamnik Matej Slapar. Organizatorji so poskrbeli za večerno zabavo, tako bo v petek, 9. septembra, obiskovalce zabaval Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami, v soboto bodo nastopili priljubljeni Modrijani, v nedeljo pa bo praznično druženje s Podokničarjem in kamniškimi lokalnimi glasbenimi skupinami.

Pastirja z Velike planine

Barbara Didovič v eni najlepših noš Fotografije: Primož Hieng