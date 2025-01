Pri vinskem vitezu in podjetniku sto trgačev in 70 litrov sladkega (FOTO)

Na skrajnem severovzhodu države, kjer so se v prazničnem času vrstili različne prireditve in dogodki, je potekala že 18. Štefanova trgatev. Gre za prireditev, ki se na štefanovo oziroma na praznik samostojnosti in enotnosti odvija pri uglednem podjetniku in vinskem vitezu Štefanu Pavlinjeku v Polani pri Murski Soboti. In to na terasi znane prekmurske gostilne Lovenjak v Polani. Zelo staro gostilno so Pavlinjekovi že pred leti prevzeli od takratnih lastnikov. Ob njej raste več kot 150 let stara trta francoskega izvora gamay.

Trgatev, ki je bila kar jesenska, saj je bilo vreme 26. decembra lani precej sončno in pretoplo za ta zimski letni čas, se je kot vedno začela v Mitjevi lekarni. Tu je izredni prof. dr. Mitja Slavinec, zet slavljenca Štefana Pavlinjeka, sicer profesor fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, vsakemu obiskovalcu ponudil katero izmed približno 20 žganih zdravil, bodisi proti zastrupitvi, zgagi, zaspanosti, glavobolu ali mačku. Na prizorišču se je zbralo veliko trgačev. Okoli sto jih je bilo od blizu in daleč, iz Slovenije in tujine.

Štefan Pavlinjek (v sredini) je bil vesel vseh, ki so ga počastili z obiskom. Prišla sta tudi vinska kraljica Taja Zupan in konzul Zlatko Borak (desno).

V primerjavi s prejšnjimi leti je bilo tokrat manj pobranega grozdja.

Zanimiva posebnost Čeprav je v zadnjih letih v vinorodnih okoliših Slovenskih goric, Haloz, Prlekije in Prekmurja zaradi vremenskih razmer vedno manj predikatnih, poznih, ledenih in podobnih trgatev, pa prav nič ne more do živega Štefanovi trgatvi. Ta je še posebej nenavadna, saj vse druge trgatve potekajo v vinogradu, Štefanova pa kar na terasi gostinskega lokala.

Na prireditvi so potrgali grozdje

V ospredju so bili tudi tokrat, kot se spodobi, vinski vitezi pomurskega omizja, Slovenskega reda vitezov, pa poslovni partnerji in prijatelji družine Pavlinjek, družinski člani, sorodniki in sosedje. Med darili, ki jih je za god prejel slavljenec Štefan, se je znašlo tudi tisto, ki so mu ga kot ambasadorju slovenskih vinskih vitezov izročili prijatelji iz pomurskega omizja, s konzulom Zlatkom Borakom na čelu. Gre za penino, ki se prideluje in pije v temi, in sicer v dobri družbi.

Mitja Slavinec (na fotografiji levo), zet slavljenca Štefana Pavlinjeka, je vsakemu obiskovalcu ponudil kakšno izmed približno 20 žganih zdravil.

Gostilno so Pavlinjekovi pred leti prevzeli od takratnih lastnikov. Ob njej raste več kot 150 let stara trta francoskega izvora gamay.

Na prireditvi so potrgali grozdje in stisnili okoli 70 litrov sladkega gamayja, kakovost pa je bila izjemna. Ob veselem druženju so prisotne razvajali domači gostinci, za dodatno prijetno razpoloženje so skrbeli glasbeniki Uri bande.

Trgatev je potekala v veselem vzdušju.

Letos so v primerjavi s prejšnjimi leti stisnili manj gamayja, razlog za to pa tiči v slabih vremenskih razmerah. A to ni nikogar posebej razžalostilo, saj je Štefan menil, da so najpomembnejši druženje in prijatelji, ki ga vedno počastijo z obiskom ob njegovem osebnem jubileju. Kapljica je po splošni ugotovitvi odlična in vitez Štefan jo bo v naslednjih tednih in mesecih odlično došolal, tako da bo Štefanov gamay 2024 gotovo našel samo izbrano družbo in prave poznavalce vin. Tudi nasploh je bil letnik 2024 pri Pavlinjekovih odličen.