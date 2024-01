Pri T-2 nekaterih programov tudi v prihodnje ne boste mogli gledati. Preberite, zakaj

Planet TV sporoča, da njihovi trije televizijski kanali še vedno niso vidni naročnikom omrežja T-2. Kot smo poročali, naj bi bil izklop teh programov posledica nerazumnih pritiskov in neupravičenih zahtev izdajatelja za občutno podražitev spremljanja njihovih programov, pravijo v družbi T-2.

Na Planet TV zanikajo, da bi izvajali pritisk in zahtevali nerazumne cene. »Planet TV se opravičuje vsem svojim gledalcem, ki so obenem naročniki T-2, zaradi nevšečnosti, ki so jih doletele ta teden. Še vedno se trudimo in si želimo, da bi uspešno zaključili pogajanja, in s tem vsem gledalcem omogočili gledanje treh naših kanalov: Planet, Planet 2 ter Planet Eva. Naša pričakovanja glede nadaljnjega sodelovanja odsevajo razmere na trgu, inflacijo, ter moč in pozicijo T-2. Zavračamo očitke, da izvajamo pritisk med pogajanji in da smo postavili previsoke cene. T-2 je nazadnje svoje cene zvišal minulo poletje, kar ni imelo nobene povezave in nobenega finančnega učinka na Planet TV. Dvig cene, ki ga zahtevamo, je zanemarljiva v primerjavi s cenami, ki jih zaračunava operater naročnikom. Naša želja je le, da bi bili obravnavani enakovredno kot ostale televizijske hiše, saj tudi mi vlagamo in si prizadevamo gledalcem zagotoviti kvalitetne vsebine.« Tako so na omenjeni televiziji obrazložili dogajanje in sporočili, da pri drugih operaterjih njihovi programi delujejo nemoteno.