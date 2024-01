Teh slovenskih programov pri T-2 ne boste več gledali, to je razlog

»Obveščamo vas, da z današnjim dnem naši trije kanali: Planet, Planet 2 ter Planet Eva ne bodo več vidni na omrežju T-2. Razlog za takšno odločitev je potek pogodbe o sodelovanju. Trudimo se doseči nov dogovor, da bi naročniki T-2 še naprej lahko spremljali naš program,« so sporočili s Planet TV.

Izklop je posledica nerazumnih pritiskov in neupravičenih zahtev izdajatelja za občutno podražitev spremljanja njihovih programov.

V družbi T-2 so prav tako potrdili, da so po neuspelih pogajanjih z medijsko hišo Planet TV in posledično izklopom njihovih treh programov prisiljeni spremeniti programsko shemo.

Dodajajo, da »so ves čas verjeli v pravočasno sklenitev nove pogodbe, vendar je skušal Planet TV s svojim zahtevkom pomembno dvigniti cene in pogoje sodelovanja spremeniti do mere, ki je v družbi T-2 ne moremo sprejeti. Pri pogajanjih z medijsko hišo Planet TV in njenimi madžarskimi lastniki smo si v družbi T-2 kljub njihovim drugačnim izhodiščnim zahtevam prizadevali za uveljavitev realnih cen za retransmisijo njihovih programov.

FOTO: Planet Tv

Posledični izklop programov Planet TV tako izkazuje naše trdno stališče, da kot operater ne moremo pristajati na tovrstne pritiske izdajateljev televizijskih programov. V primeru sprejetja novih pogojev bi morali v družbi T-2 občutno dvigniti tudi cene mesečnih naročnin televizije v naših obstoječih paketih, kar pa nikakor ni v skladu s pričakovanji naših uporabnikov. «