Pri Martinu Golobu kar 1200 ljudi, priljubljeni župnik je bil židane volje (FOTO)

»Parkirajte, prosim, pri šoli ali na parkirišču,« je reditelj prijazno pojasnjeval vernikom, ki so z avtom hoteli navkreber do farne cerkve. Ni šlo, pustiti so ga morali v dolini, saj je bilo okoli cerkve sv. Mihaela vse pripravljeno za farni dan župnije Grosuplje, ki je slavila 60 let obstoja.

1305. leta je prvič omenjena cerkev v Grosuplju.

Omemba prve cerkve v Grosuplju sega v leto 1305. Vse do 1964. je kraj spadal v župnijo Šmarje - Sap, 1919. so grosupeljski verniki dobili stalnega nedeljskega duhovnika, od 1929. pa stalnega krajevnega kaplana. Šele leta 1964 je Grosuplje postalo samostojna župnija, zavetnik pa ostal nadangel Mihael. Novi župniji so se pridružile še podružnice Gatina iz župnije Žalna, Mala Stara vas iz župnije Polica in Spodnja Slivnica iz župnije Kopanj ter del Ponove vasi iz župnije Št. Jurij pri Grosupljem. Župnija upravlja tudi podružnico Lipoglav. Od leta 1972 imajo moderno cerkev arhitekta Janeza Fürsta, od leta 2020 pa za župnika Martina Goloba. Ta se je v nedeljo četrt pred deseto zjutraj še zadnjič sprehodil po dvorišču, preveril, ali je vse na mestu, segel v roke nekaj vernikom, potem pa v župnišču poiskal svoj mir in se v tišini pripravil na mašo – osrednjo slovesnost ob 60-letnici fare.

Martin je bil židane volje. FOTOGRAFIJE: Drago Perko

Prihod ministrantov je naznanil začetek maše.

Tudi skavti so priskočili na pomoč.

Lačen ni bil nihče.

Jubilejni mlaj

Okoli cerkve je bilo živahno že od osmih. »Pomagamo župniku. Pod jurčkom smo postavili stojnico, kjer točimo pijačo, tudi hrana bo. Martin Golob je prava legenda. Ko se je bližal praznik naša fare, nas je prosil za pomoč. Z veseljem smo se odzvali,« nam je navdušeno povedal 17-letni Matic, ki je stregel pijačo. Korak stran je bila vojaška kuhinja, lepo je dišalo iz kotlov, vonj po joti, ričetu in golažu je navsezgodaj dražil nos in prebujal apetit. »Pomagamo pri delitvi hrane, zdajle pa je treba malce premešati, da se kaj ne zažge. Veseli in ponosni smo na na praznik, ki nam pomaga, da se družimo s soverniki, brati in sestrami,« je povedal Boštjan iz Spodnje Slivnice, član zakonske skupine Emanuel, ki jo vodi Martin Golob. »Kot skavti smo prišli na pomoč, saj smo vedno na voljo, ko je treba pomagati,« pa je ponosno povedal skavt Tone z Gatine.

Tokratno slovesno mašo pa je vodil arhidiakona dr. Anton Berčan, župnik v Ribnici. Poleg Martina sta z dr. Berčanom somaševala še misijonar Jože Adamič in kaplan Rok Gregorčič. Med pridigo je dr. Berčan pozval vse, da molijo za zdravo pamet v Sloveniji.

»Ob današnjem dogodku bi rad rekel velika hvala dobremu bogu, ki po nas in v nas deluje,« je ob koncu maše besedo dobil še gostitelj. Martin Golob se je zahvalil vsem, ki so pomagali pri praznovanju. Pri maši so bili tudi domači župan Peter Verlič, podžupan Marjan Trontelj in direktorica občinske uprave Zdenka Grozde. »Povezani smo, lepo zgledno in nevsiljeno sodelujemo. Tudi sam se rad udeležim dogodkov, kamor me povabijo. Vsi skupaj pa se zavedamo, da delamo za iste ljudi,« je poudaril grosupeljski župnik, vesel, ker je bilo ves teden v Grosuplju tako živahno.

Filmska premiera

»Sprva nismo vedeli, kako bi zapeljali zgodbo, kako ovekovečiti to 60-letnico župnije. Vse sorte idej je bilo: tudi o katoliški veselici smo razmišljali. Potem pa smo po navdihu zapeljali nekaj zgodb: v četrtek smo začeli s peturno molitvijo za našo župnijo, nadaljevali smo v petek, ko smo po Grosuplju v veliki procesiji nosili kip sv. Mihaela, res ogromno ljudi se nam je pridružilo. V nedeljo pa smo naredili piko na i s farnim dnem, ko se nas je zbralo toliko. Pa vesel sem bil, ko sem opazil, da ni bilo nikomur nič težko narediti ali pa morda počakati v vrsti za hrano, ki smo jo stregli v nedeljo. Vse je bilo tako mirno, spokojno, veselo, vau,« je razmišljal Martin. »Zelo lepo je bilo, tudi sam sem zelo užival. Pa toliko ljudi je prišlo, okoli 1200 se jih je zbralo.«

Z občinskim vodstvom v fari zgledno sodelujejo.

Dekleta so delila slavnostne broške.

Vsi niso mogli v cerkev.

Teden praznovanja se je končal v nedeljo, 29. septembra, ko ima god grosupeljski zavetnik sveti Mihael. FOTOGRAFIJE: Drago Perko

Na zdravje ob prazniku!

Po maši so si zbrani ogledali film Moja, tvoja, naša o župniji Grosuplje. »Idejo za to sem dobil v domu starejših občanov. Ko so v Bohinju v domu praznovali 10 let, smo naredili film, pa tudi zdaj smo ob 40-letnici doma starejših v Grosupljem. Želel sem si, da bi to naredili tudi ob 60-letnici naše župnije. Hvaležen in vesel sem, da mi je ob sebi uspelo zbrati mladino, ki se je zavzela in naredila krasen film. Kupil sem jim le opremo, v župnišču smo jim uredili studio, pa moji prijatelji z Gold TV so jim malce pomagali z napotki. Mladi so se izkazali, film nas je ganil,« Martin Golob ni skrival ponosa. Pohvalil je tudi novinarja in domačega farana Nejca Krevsa, ki je povezoval program. »Naš praznik smo si zamislili tako, da smo uporabili čim več domačih ljudi,« je sklenil Martin. Nekateri so vztrajali skoraj do noči: okoli pol sedmih so se poslovili. Zbrane je razveseljevala domača glasbena skupina Kvinta. »Starši so najbolj veseli, če se otroci zastopijo. Tudi župnik je najbolj srečen, če se farani zastopijo,« je piko na prazniku v svojem slogu postavil Martin.