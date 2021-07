Pri čistilni napravi postavili čebelnjak (FOTO)

Čebelarji s prapori Foto: Vido Repanšek

Na odprtju (z leve): Andrej Jus, domžalska podžupanja Renata Kosec, Marjetka Levstek in predsednik ČZS Boštjan Noč Foto: arhiv CČN

100 in še nekaj več članov ima Čebelarsko društvo Domžale.

Andrej Jus, predsednik Čebelarskega društva Domžale

Foto: Vido Repanšek

Domžalski čebelarji so se razveselili novega čebelnjaka, ki so ga na območju Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik (CČN) v Študi postavili že pred letom dni. Odprtje, ki so ga pripravili pred kratkim, je zamaknila epidemija covida-19, je povedal predsednik Čebelarskega društva DomžalePri delu in urejanju novega čebelnjaka so jim poleg članov pomagali tudi lokalna podjetja, ustanove in domžalska občina. Za veliko podporo in naklonjenost projektu so se posebno zahvalili domžalskemu županuin dr., direktorici CČN.»Večnamenski čebelnjak ponuja dom čebelam, hkrati pa je tudi prostor za izvajanje društvene in izobraževalne dejavnosti ter za promocijo čebelarjenja in raznovrstnih čebeljih pridelkov, dodali pa smo mu še dejavnost apiterapije,« pravi predsednik Jus.»Čebele so kot vsa živa bitja odvisne od vode, ki jo potrebujejo za mehčanje kristaliziranega medu in za pripravo hrane, v poletni vročini pa jo uporabljajo za hlajenje notranjosti panjev,« je povedala dr., vodja laboratorija v CČN Domžale - Kamnik. »Čebelja družina tako skozi vse leto porabi približno 30 litrov vode, ki jo čebele vnašajo v panje. Voda je zanje tudi hrana, saj vsebuje razne soli in druge rudninske snovi, ki so potrebne za razvoj ličink in odraslih čebel, saj čebelja družina brez vode ne more vzgajati zalege.«V CČN Domžale - Kamnik že 40 let učinkovito čistijo odpadne vode iz šestih občin ter skrbijo, da Kamniški Bistrici vrnejo čim bolj čisto vodo. Čistilna naprava je zelo pomemben ekološki sistem, ki s kakovostnim čiščenjem odpadnih voda ključno prispeva k varovanju okolja in narave. Poleg očiščene vode kot stranski produkt čiščenja nastaja tudi blato, ki ga začasno skladiščijo v bližini čistilne naprave. Na tej lokaciji stoji tudi nov čebelnjak, obdan z medovitimi rastlinami, ki so ga zaradi sobivanja s čebelami zaposleni v CČN Domžale - Kamnik izjemno veseli.Levstkova se je tudi vprašala, kako kakovostno vodo zajemajo naše čebele. »Voda je namreč odlično topilo in transportno sredstvo za organske in anorganske snovi, ki jih je sintetiziral človek,« pravi. »Te snovi lahko že v majhni koncentraciji vplivajo na metabolizem in razvoj živih bitij. Manjša so ta bitja, večji bo negativni vpliv. In ravno čebela je najboljši kazalnik onesnaženosti, saj je močno občutljiva za vplive okolja. Zato je zelo pomembno, da se odpadne vode zbirajo in ustrezno prečistijo pred iztokom v okolje. Vloga vseh nas je, da v kanalizacijske jaške ali v naravo ne zlivamo ali odvržemo snovi, ki tja ne spadajo, vloga naše čistilne naprave pa, da 24 ur na dan z vestnim delom in z vso odgovornostjo poskrbimo, da bodo odpadne vode ustrezno prečiščene. S pomočjo vsakega posameznika in našo predanostjo nam bo uspelo ohraniti naravo, in tako bomo skupaj poskrbeli, da se bodo čebelje družine dobro počutile in razvijale.«Čebelarstvo ima na Domžalskem že zelo dolgo, več kot stoletno tradicijo. Nekoč so znanje in veščine prehajali iz roda v rod. V vsaki vasi je bil vsaj en čebelar, ki je svojo ljubezen do čebel, znanje in veščine prenašal na naslednike. Praviloma je čebelnjak po čebelarjevi smrti prešel v last enega od potomcev, s tem pa so bile čebele pri domačiji prisotne več generacij. Zdaj se pogosto dogaja, da se posameznik brez rodbinske tradicije preprosto odloči, da bo začel čebelariti, ker ima rad naravo, ker ga zanimajo čebele ter bi rad imel zase in za svojo družino zdrave čebelje pridelke. Tudi Andrej Jus je po upokojitvi vso svojo energijo namenil čebelam in čebelarjenju.Čebelarsko društvo Domžale združuje več kot sto čebelarjev iz Domžal in okolice. Društvo vodijo izkušeni čebelarji, ki so tudi mentorji, predvsem pa znajo povezovati ljudi. V društvu je veliko izkušenih čebelarjev z zelo dolgim stažem kot tudi začetnikov, ki s pomočjo mentorja šele odkrivajo skrivnostni svet čebel.Na severovzhodnem delu domžalske občine deluje še Čebelarsko društvo Krtina Dob. V parku pod Močilnikom so leta 2013 postavili učni čebelnjak, ki je v veliko podporo pri izobraževanju starih in mladih čebelarjev. Poleg tega tu organizirajo društvena srečanja, dneve odprtih vrat ter druge informativne in izobraževalne dogodke. Plod sodelovanja obeh društev je Čebelarska učna pot, ki so jo odprli leta 2018, oktobra lani pa so jo podaljšali še za 2,8 km, in sicer iz parka Močilnik v Dobu vse do Podružnične osnovne šole Krtina.