»Pri cepljenju sledite nogometni zmagovalni mentaliteti«

Državni državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je v Murski Soboti v okviru kampanje Nalezimo se dobrih navad – cepimo se napovedal, da bodo v kratkem na voljo vsa cepiva proti covidu 19, kar bo dodatni promotor cepljenja. Prebivalcem Pomurja je svetoval, naj nogometni zmagovalni mentaliteti sledijo tudi pri cepljenju.



Pomurje je regija, kjer je odziv na cepljenje najslabši v državi. Po besedah Vindišarja to pripisujejo predvsem velikemu delu okuženih prebivalcev v drugem valu, saj se prebolevniki najbrž še niso odločili za cepljenje, vendar je prepričan, da se bo to izboljšalo.



Prebivalce je pozval, naj izkoristijo možnost cepljenja, saj je to edino orodje in orožje, s katerim lahko širjenje virusa čim bolj omejimo. »V prvi vrsti je namenjeno vsakemu posamezniku, vendar se moramo zavedati, da na koncu zaščiti celotno populacijo,« je poudaril državni sekretar in se zahvalil vsem, ki so prispevali delež v boju z novim koronavirusom. Posebej je omenil soboško bolnišnico, ki je bila v drugem valu glede na velikost najbolj prizadeta s covidnimi bolniki, zdravstvenim domovom, lokalnim skupnostim in civilni zaščiti.



Epidemiologinja Teodora Petraš je izpostavila, da moramo še naprej upoštevati ukrepe, da upočasnimo širjenje okužbe, dvoodstotni pomurski zaostanek pri cepljenju za slovenskim povprečjem pa po njenem mnenju ni tako velik in se bo zmanjšal. »Pomurje je glede precepljenosti pri obveznih cepljenjih že leta vodilna regija, saj ljudje zaupajo stroki, osebnim zdravnikom in se odzovejo na cepljenje, pomembno pa je, da dobijo strokovne in objektivne informacije,« je dodala.

Dobra izkušnja iz DSO Direktorica soboškega zdravstvenega doma Edith Žižek Sapač je povedala, da so od 27. decembra pri njih cepili 33.000 ljudi, od tega čez 20.000 z enim odmerkom in dobrih 12.000 z vsemi. Zdaj sproti cepijo vse, ki se prijavijo na kateri koli način, v soboto so cepili nenaročene, to pa bodo nadaljevali ob ponedeljkih in petkih.



Soboški podžupan Zoran Hoblaj, sicer direktor Doma starejših Rakičan, pa je potrdil izkušnjo iz doma, ko so s cepljenjem okužbe praktično izginile, in dodal, da je to posebej pomembno za zaščito drugih, predvsem ranljivih skupin.



Informativno in ozaveščevalno kampanjo Nalezimo se dobrih navad – cepimo se izvaja urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in ministrstvom za zdravje na stojnicah po Sloveniji, kjer so tudi predstavniki stroke, lokalne skupnosti in vlade.



Prebivalce želijo tako podrobno seznaniti o cepivih, cepljenju in naročanju na cepljenje ter čim bolj poljudno in strokovno odgovoriti na njihove morebitne dileme, strahove in pomanjkljive ali neustrezne informacije.

