Preživela srečanje s strupenjačo in tropski vihar

Nemirna duša. Vedoželjen duh. Zvedava narava. Strup v majhni steklenički, le da bi v Anjinem primeru rek morali prilagoditi njenemu vročekrvnemu nagonu po odkrivanju neznanih svetov, kotičkov svoje lastne duše in sli po preživetju. Prelomnica, ki jo je kot mlada popotnica doživela tisoče kilometrov od doma, jo je spremenila, utrdila in zaznamovala za vse življenje. Kovačičeva je namesto sedmih načrtovanih dni ostala kar 47 dni ujetnica Salomonovih otokov, med neznanimi ljudmi in običaji. Ko je življenje na zemeljski obli ohromila korona, je obtičala – kot se je izkazalo pozneje – ...