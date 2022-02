Prežagali babo, dobili novega župana (FOTO)

V Cerknici vse do zadnjega niso vedeli, kako se bodo razpletli njihovi pustni dogodki. Tuhtali in tuhtali so in na koncu sklenili, kot je sporočil Lojz Pustni: »Pust je bil, pust je in pust bo! To si zapišimo za uho. In tako bo tudi letos. To vam obljubljamo.«

V situaciji, v kateri smo že skoraj dve leti, so v Pustnem društvu Cerknica poiskali salomonsko rešitev. Nekaj dogodkov bodo izpeljali in jih prilagodili trenutnim protikoronskim ukrepom, žal pa se poslavljajo od tradicionalnega karnevala.

Zabava bo!

»V danih razmerah nam je uspelo pripraviti nekaj pustnega razpoloženja,« je povedal Matjaž Knap, predsednik pustnega društva, kjer so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, in še veliko več. Ob osnovni šoli so postavili šotor, v katerem bodo v soboto zvečer nastopili Dejan Dogaja Band, ansambel Stil in DJ Prebil, v nedeljo od 15. do 19. ure pa bodo obiskovalce zabavali Modrijani.

Princ karnevala Dušan Petrič je voščil vesele praznike. FOTO: Primož Hieng

Ko smo minuli četrtek prispeli v Cerknico, nas je prijazno pozdravil princ karnevala Dušan Petrič, ki svojo funkcijo opravlja že 16 let. »Vesele praznike,« nam je voščil in hitel pozdravljat in čestitat vsem tistim, ki so si tokrat ogledali žaganje babe. Trenutne zdravstvene razmere so organizatorje prisilile, da so uvodni dogodek cerkniškega pustovanja pripravili na odru kulturnega doma. Pred njim je s svojo ogromno metlo pristala čarovnica Uršula, zaščitni znak karnevala.

»Butalci smo danes ob 16. uri prevzeli oblast in Cerknico spremenili v Butale,« je sporočil Lojz Pustni. »Na žaganju babe, kot temu pravimo, je podžupan Občine Cerknica Marko Kranjc za en teden predal oblast Županu Butalskemu, ta pa je vzpostavil Butale – obljubljeno deželo. Deželo, v kateri je vsak dan deželni praznik in v kateri ni davkov. Ker so glupi. V obljubljeni deželi vam obljubljamo tudi veliko smeha, saj je prav smeh pol zdravja – dobrine, ki jo vsi še kako potrebujemo.«

PCT oziroma Pust Cel Teden

Sledi PCT, dodajajo v Cerknici: »PCT oziroma Pust Cel Teden, kot pravimo pri nas. V obiskovalce prireditev bomo vcepili tistega pol zdravja, ki mu pravimo smeh. Za drugo polovico naj poskrbijo drugi. V četrtek zvečer je sledila prva predstava uradnega Butalskega TV-programa TV Čohovo, ki bo letos doživela največ ponovitev v zgodovini. Zanimanje za program je izjemno, kar kaže, da ljudi še kako zanimajo dogodki v naši Cerknici.«

Babo so uspešno prežagali. FOTO: Pustno društvo Cerknica

Pustne prireditve v Cerknici so torej začeli na debeli četrtek z žaganjem babe. In zakaj tako poimenovanje? Gospodinje so ob pustu cvrle krofe. Že stare mame so govorile, da se testo za krofe ne sme prehladiti, ko počiva, torej v hiši ne sme biti prepiha. Zato so otroke nagnali iz hiše. Rekli so jim, naj gredo na plac pogledat, kako babo žagajo. Ko so prišli tja, so spraševali, kje jo žagajo, pa so jih poslali na naslednji prostor, kjer naj bi se to dogajalo. To je trajalo nekaj časa. Tako so otroci ves dan krožili od ene točke do druge in spraševali o žaganju babe. Tako ni bilo prepiha zaradi odpiranja in zapiranja vrat, krofi pa so se lepo ocvrli.

Bolezen Tita in slabo vreme

Nedeljskega karnevala v Cerknici ne bo, saj bi bilo po ponedeljkovem sproščanju protikoronskih ukrepov povsem nemogoče na hitro in v nekaj dneh organizirati dogodek, ki zahteva večmesečne priprave in tudi precej denarja. Cerkniški karneval so sicer odpovedali dvakrat, prvič leta 1980 zaradi bolezni nekdanjega jugoslovanskega predsednika Tita, drugič pa zaradi izjemno slabih vremenskih razmer.

Na razvoj novodobnega karnevala je poleg pustnih šeg vplivala tudi karnevalska dediščina Cerknice. Znano je, da so med vojnama, v času delovanja telovadnega društva Sokol, domačini s Tabora oblikovali skupino pustnih organizatorjev, to je od 20 do 30 članov, ki so leta 1932 postavili železnico s 30 vagoni – karetami in tire sproti polagali kar skozi okna hiš. Nekaj večerov zapovrstjo so se fantje s tem posebnim vlakom vozili po naselju in plezali v sobe k dekletom, ki so spraševala: »Ja, kaj pa delate?«, fantje pa so pojasnili: »Za železnico merimo.« Dekleta so fante podkupila, da so vlak speljali drugam.

Veliki pustni karneval letos ne bo živ, pač pa si lahko ogledate njegovo maketo, ki jo je izdelal Bor Šparemblek. Na ogled je v Centru za obiskovalce v Dolenjem Jezeru ob Cerkniškem jezeru. »Hja, tako kot imajo nekateri žive jaslice, imamo mi umetni karneval,« se pošalijo Cerkničani.

Pustni pogreb pa je tisti, s katerem se vse konča. »Ta bo letos potekal v družinskem krogu. Ne sredi Cerknice, kot je bilo to v navadi, pač pa na enem drugem mostu,« so skrivnostni v pustnem društvu. »Vmes bomo z vami tudi virtualno. Pripravili vam bomo nekaj videovsebin, ki vam bodo morda smešne, morda pa tudi ne. Sem in tja se vam bomo oglasili po TV- in radijskih kanalih, saj se v času našega vladanja to tudi spodobi. Seveda pa ne pozabite, da ste za pustno vzdušje odgovorni tudi sami. Našemite se in rajajte, se zabavajte, to je tisto bistvo pusta.«