Starši niso prišli po pozitivne otroke v šolo?! Tako odgovarja ravnateljica

V sredo se je v slovenskih šolah začelo samotestiranje učencev. Čeprav ravnatelji poročajo, da je v večini vse potekalo gladko in brez večjih posebnosti, pa je eden izmed staršev na twitterju zapisal, da se je na osnovni šoli Maksa Pečarja v Črnučah zgodilo nekaj nezaslišanega. Nekateri starši pozitivnih otrok niso prišli iskat. Preverili smo, ali to drži.

Ravnateljica Zlatka Vlasta Zgonc nam je potrdila, da je bilo na samotestiranju pozitivnih šest otrok, v karanteno pa so odšli trije oddelki, skupno je tako v karanteni pet oddelkov. A ravnateljica pojasnjuje, da so starši pozitivne otroke prišli iskat. »Po obvestilu, da so pozitivni, so takoj odšli s starši domov oziroma na PCR-testiranje,« nam je zatrdila.

Povedala pa je, da je v šoli starše čakalo nekaj otrok, ki niso imeli soglasja za testiranje. Pravi, da so trije domov odšli ob 13.15, eden pa ob 14. uri. »Mlajši učenci, ki niso imeli soglasja za testiranje, so čakali v igralnici na starše. Dobili so vse tri obroke hrane. O tem, da starši niso prišli po svoje otroke v šolo, smo obvestili center za socialno delo. Vseh učencev, ki zaradi nesoglasja s testiranjem ne obiskujejo pouka v šoli, ampak se šolajo na daljavo, je 29 od 895.«

Ravnateljica nam je še zaupala, da sta dva otroka v pogovoru z njo jokala, ker jima starši niso dovolili nošenja mask in samotestiranja. »Zelo mi je žal teh otrok, dvakrat so oškodovani. Izpostavljeni nepotrebnim pritiskom, ti pa gotovo niso od zaposlenih šole. Ne hodijo k rednemu pouku v šolo, prikrajšani bodo za dogajanje pri pouku v šoli, zamudili bodo priložnost za izboljšanje svojega znanja in socialnih veščin ob druženju s sošolci in z nami. Ponovno zato prosim starše teh učencev, da učencem potrdijo pozitivno soglasje za samotestiranje in jim omogočijo pouk v šoli.«

