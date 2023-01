Presenečenje na tiskovni konferenci Roberta Goloba, padla so opravičila

»Prizori, ki smo jim bila priča, so bili res nedopustni. Zdravstvo je glavna prioriteta te vlade. Moramo se posvetiti reševanju problemov,« je dejal predsednik vlade Robert Golob. Pravi, da je prišlo do šumov v komunikaciji in da bodo to zdaj odpravili. Izpostavil je reševanje dveh problematik, ki ju ni mogoče rešiti čez noč: urgentni centri in osebni zdravniki. »Verjamem, da nam je danes uspelo zgladiti nesoglasja za nazaj, da bomo delali v korist bolnikov za naprej,« je zaključil.

Danijel Bešič Loredan se je opravičil Zoranu Jankoviću, ker se jima ni uspelo dobiti: »Napačno sem izjavil in predvidel, da župan MOL to počne z namenom ali bog ne daj zaradi odprodaje katerega od zdravstvenih domov. Še drugo opravičilo, da sem napačno ocenil, da želi kar koli početi z zdravstvenimi domovi.« Napovedal je, da se z ljubljanskim županom jutri dobita, sledi pa reševanje problematike urgentnih centrov in Zdravstvenega doma Ljubljana.

Za njim je besedo dobil še župan Ljubljane Zoran Janković: »Sestanek je bil buren, taka karakterja sva. Ti dve opravičili iskreno sprejmem in zame je ta zadeva zaključena.« Župan se je opravičil za nastale razmere pred Zdravstvenim domom Bežigrad. »Vsak pacient, ki je rešen kjer koli v Sloveniji, je plus za državo,« je dejal župan in izrekel podporo predsedniku vlade.

»Razlike so samo na eni točki, ampak bom izpustil, na kateri,« je še dodal Janković o razhajanjih z ministrom.

V Sloveniji manjka 300 osebni zdravnikov in čez noč tega ne more spremeniti nobena vlada, opozarja Bešič Loredan.

V naslednjih dneh bo predstavljena analiza v zdravstvenem sistemu. Kaj so rešitve, je preuranjeno govoriti, je dejal predsednik vlade Golob. Ko bo znana, se bodo predstavile usmeritve, kako postopati, na vrhu koalicije, ki bo prihodnji teden, šele potem jih bodo predstavili javnosti, je povedal.