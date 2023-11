Presenečenje na lestvici najbolje plačanih v javnem sektorju: to so zadnji podatki

11.868 evrov (vsi zneski, ki jih omenjamo v nadaljevanju, so bruto). Toliko bi morali zaslužiti, če bi si želeli uvrstiti med 50 najbolje plačanih v javnem sektorju, je razvidno iz zadnjega objavljenega seznama, to je za avgust, na javnem spletnem portalu plač, ki spada pod okrilje ministrstva za javno upravo. Mesec prej si je najslabše plačani na lestvici prislužil še 370 evrov več.

Če imate še nekoliko več ambicij in bi si želeli zavihteti na vrh lestvice, bi morali zaslužiti vsaj cent več kot 25.204,81 evra.

Petdeseterica zaslužila manj

Vseh 50 z lestvice je avgusta skupaj zaslužilo 13 evrov manj od 684 tisoč evrov, kar je manj kot julija, ko je seštevek znašal 697.437 evrov.

Tudi tokrat pa na vrhu lestvice ni zdravnik, a ti še vedno zasedajo 41 od 50 vrstic seznama, kar pomeni, da je le devet mest preostalo drugim profilom (celoten seznam, ki smo ga črpali iz portala plač ministrstva za javno upravo, najdete spodaj).

Če so krono najbolje plačanega v juliju nadeli policistu, pravzaprav policijskemu inšpektorju specialistu, jo je ta zdaj predal okrožnemu državnemu tožilcu svetniku z Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru. Ta je zaslužil 25.205 evrov.

Na drugem mestu je višji policist vodja izmene, zaposlen na ministrstvu za notranje zadeve oziroma na policiji. Zaslužil je 16.807 evrov.

Tretje mesto je zasedel višji zdravnik specialist (PPD1), ki si je s svojimi rokami in znanjem izboril 16.270 evrov.

Kot smo omenili prej, lestvico praviloma krojijo zaposleni v zdravstvu, bolj natančno zdravniki, tokrat pa se je na njej znašel tudi učitelj – razrednik Osnovne šole Brinje Grosuplje. S 16.189 evri plače je pristal na četrtem mestu.

Ker se napake pri obračunih in poročanjih dogajajo, smo za vse, ki smo jih omenili, preverili, ali podatki držijo ali gre morebiti za napako.

4. mesto med najbolj plačanimi: učitelj – razrednik

Ravnateljica Osnovne šole Brinje Grosuplje Špela Podgoršek Pirc nam je pojasnila, da je pri obračunu zaposlenega prišlo do napake, a da stvari že urejajo.

Zaposlenemu so poračunali plačo za zadnjih šest mesecev, saj je napredoval v naziv svetnik, zaradi napake pa so mu obračunali čez palec deset tisoč evrov bruto plače preveč.

3. mesto med najbolj plačanimi: zdravnik specialist PPD1

Iz Splošne bolnišnice Brežice, od koder prihaja tretjeuvrščeni zdravnik, so plačo zdravnika pojasnili takole: »Gre za bruto plačo višjega zdravnika specialista PPD1. Njegova plača je sestavljena iz:

plačila za redno delo, 3697,47 evra,

nadomestila za letni dopust, 1307,24 evra,

dodatek za delovno dobo, 158,62 evra,

dodatek za manj ugodne delovne pogoje – ionizirajoče sevanje, 25,62 evra,

dodatek za izmensko delo, 9 evrov,

dodatek za delo v nedeljo, 833,44 evra,

dodatek za delo z dnem, ki je zakona prost dan, 401,29 evra,

dodatek za čas pripravljenosti, 598,94 evra,

dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, 344,69 evra,

delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela, 895,18 evra,

pripravljenost, nadurno delo, 589,67 evra,

pripravljenost, nadurno delo nočno, 23,31 evra,

nadurno delo, 2798,07 evra,

nadurno delo nočno, 2376,17 evra,

nadurno delo nedeljsko, 692,34 evra,

nadurno delo na dela prost dan, 784,94 evra,

nadurno delo nedelja nočno, 203,95 evra,

nadurno delo na dela prost dan nočno, 529,91 evra.«

2. mesto med najbolj plačanimi: višji policist vodja izmene

»Pri javnem uslužbencu (višji policist vodja izmene - 16.806,46 evra – bruto plača za avgust 2023) je šlo za poračun dodatka za stalno pripravljenost, in sicer od julija 2018 do novembra 2022. Poračun dodatka za stalno pripravljenost je znašal 12.056,8 evra bruto,« so nam sporočili s policije.

Dodali so še, da je javni uslužbenec prejel za avgust 2023 redno plačo (redno delo, dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost, nadomestila) v višini 3.012,18 evra bruto, plačilo za uspešnost v višini 391,77 evra bruto, položajni dodatek v višini 166,48 evra bruto, dodatek za delo preko polnega delovnega časa v višini 970,59 evra bruto in dodatek za delo v posebnih pogojih dela v višini 208,64 evra bruto.

Najbolje plačani v javnem sektorju: okrožni državni tožilec svetnik

Kako je najbolje plačani v javnem sektorju postal okrožni državni tožilec svetnik? Odgovor je pripravil njegov delodajalec, Okrožno državno tožilstvo v Mariboru: »V konkretnem primeru je šlo za napredovanje državnega tožilca iz naziva "okrožni državni tožilec" v višji državnotožilski naziv "okrožni državni tožilec svetnik".

V skladu s tem napredovanjem je državni tožilec pridobil pravico do plače v višjem plačnem razredu od 1. decembra 2019, zato je bilo takšno izplačilo v septembru 2023 dejansko posledica poračuna razlike plače za nazaj, torej od 1. decembra 2019.«

Dodali so še, da je državni tožilec v nazivu okrožni državni tožilec svetnik uvrščen v 55. plačni razred, katerega vrednost v veljavni plačni lestvici je v višini bruto zneska 3.826,01 evra.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.