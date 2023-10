Policijska inšpektorja po desni mimo vseh: kako sta si zaslužila najvišji plači

Za plače 50 najbolje plačanih v javnem sektorju je bilo julija – to je najbolj aktualni podatek, ki je na voljo – porabljenih nekaj več kot 699.000 evrov. Povprečnežu z lestvice je pripadlo 13.984 evrov (vedno govorimo o bruto zneskih, za primerjavo: junija je povprečje znašalo 16.828 evrov, še mesec prej 13.601 evro).

Koliko bi morali zaslužiti, da bi pristali na lestvici

Če ste se julija želeli pojaviti med 50 najbolje plačanimi v javnem sektorju, bi morali zaslužiti vsaj 12.294 evrov (bruto) – toliko je namreč zaslužil 50. na lestvici (junija 13.879 evrov). Gre za zdravnika, ki svoj mesečni dohodek služi z delom v UKC Ljubljana in na ljubljanski medicinski fakulteti.

Najbolje plačanemu zaposlenemu iz javnega sektorja je pripadlo 56 odstotkov višje plačilo kot omenjenemu zdravniku ali 19.234 evrov. Prihaja s Policije (ministrstvo za notranje zadeve) – gre za policijskega inšpektorja. Mesec prej je bil denimo na vrhu lestvice zaposleni Slovenske vojske, ki je prejel več kot 27.000 evrov bruto.

Drugo mesto na julijski lestvici je pripadlo še enemu policijskemu inšpektorju, ki so mu na plačilni listi izpisali znesek 18.523 evrov (bruto), tretje, s 17.894 evri, pa zdravniku iz Splošne bolnišnice Trbovlje (celoten seznam pripenjamo spodaj, pod besedilom).

Le šest mest za druge

Tudi sicer se na lestvici znajdete najpogosteje, če ste zdravnik oziroma prihajate iz zdravstva. O tem priča podatek, da so si na tokratnem seznamu le šest mest lahko razdelili zaposleni drugih profilov. Med njimi so policijski inšpektorji (3, en od njih je še višji policist vodja izmene in policist SR), znanstveni svetnik z ljubljanske veterinarske fakultete (1), višji pravni svetovalec I in višji področni svetovalec III z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (1), medicinski biokemik konzultant in visokošolski učitelj v UKC Ljubljana (1).

Gre za napake pri plačah?

Delodajalce prve trojice smo prosili za podatek, ali gre morebiti za napako, kakšna je redna plača zaposlenega in katere dodatke vse so jim izplačali ter v kakšnih zneskih.

Policija je za naš medij potrdila, da gre za prave zneske:

19.233,80 evra bruto je prejel policijski inšpektor specialist.

»V izplačilu je tudi poračun dodatka za stalno pripravljenost, in sicer od maja 2018 do januarja 2023, vključno z zamudnimi obrestmi v enakem obdobju, ki pa se ne seštevajo v bruto plačo.

Poračun dodatka za stalno pripravljenost je znašal: 15.937,97 evra bruto. Javni uslužbenec je prejel za julij 2023 redno plačo (bruto plača z vsemi dodatki) v višini: 2733,40 evra bruto.«

»V izplačilu je tudi poračun dodatka za stalno pripravljenost, in sicer od maja 2018 do januarja 2023, vključno z zamudnimi obrestmi v enakem obdobju, ki pa se ne seštevajo v bruto plačo. Poračun dodatka za stalno pripravljenost je znašal: 15.937,97 evra bruto. Javni uslužbenec je prejel za julij 2023 redno plačo (bruto plača z vsemi dodatki) v višini: 2733,40 evra bruto.« 18.523,51 evra je prejel policijski inšpektor specialist.

»V izplačilu je poračun dodatka za stalno pripravljenost, in sicer od junija 2018 do januarja 2023, vključno z zamudnimi obrestmi v enakem obdobju, ki pa se ne seštevajo v bruto plačo.

Poračun dodatka za stalno pripravljenost je znašal: 14.218,54 evra bruto. Javni uslužbenec je prejel za julij 2023 redno plačo (bruto plača z vsemi dodatki) v višini: 3115,07 evra bruto.«

Iz Splošne bolnišnice Trbovlje so odgovorili: »V zvezi z vašim vprašanjem vam sporočamo, da ne gre za napako in je podatek pravilen. Kot izhaja iz omenjenih podatkov, gre za izplačilo bruto plače višjega zdravnika specialista za mesec julij, ki med drugim vsebuje vse dodatke, tudi dodatek za redno delovno uspešnost. Gre pa za izplačilo zdravniku, ki dela na oddelku z izrazitim kadrovskim primanjkljajem zdravnikov, in so v izplačilo zajeta tudi izplačila nadur, dežurstva, torej plačilo zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva.«

Čeprav smo SB Trbovlje dvakrat prosili, da izplačilo ločijo na redno delo in druge (izredne) dodatke, nam do objave članka odgovorov niso posredovali.

