Prepozno za streznitev, začenja se Bergamo ...

Medtem ko velik del slovenske družbe le brezbrižno posluša opozorila o resnih razmerah, v katerih se je znašlo slovensko zdravstvo, iz bolnišnic kličejo na pomoč zaradi velikega števila covidnih bolnikov primanjkuje prostora in kadra. Ponekod so se že odzvali dijaki in študenti zdravstvenih smeri, del svojega kadra so pripravljeni odstopiti tudi nekateri zdravstveni domovi, ki ob tem opozarjajo tudi na lastno obremenjenost. Včeraj se je namesto na vladni obisk, v intenzivno enoto covidnega oddelka v UKC Ljubljana podal tudi sam zdravstveni minister Janez Poklukar, vlada je na dopisni seji odločila tudi, da bo zdravstvenim delavcem na pomoč prišla tudi vojska.

»Naval pacientov je takšen, kakršnega še ni bilo. Kmalu bodo začele padati prve žrtve,« je o resnosti razmer za regionalno televizijo BKTV povedal vodja urgence v UKC Maribor Gregor Prosen. »Vstopamo v scenarij Bergama. Moramo priznati, da so vse rokavice padle, kdorkoli je pripravljen priti na pomoč, je dobrodošel.«

Najbolj bi zdravstvenim delavcem bilo v pomoč to, da bi se kot družba zresnili in zaustavili širjenje okužb. »A če smo povsem pošteni, je prepozno. Kar je, je. Prostovoljce smo aktivirali, zdaj gasimo eksplozijo, ki je z vsakim dnem večja. Kmalu bodo zapolnjene vse bolnišnične kapacitete. Vsak dan se dodajajo novi oddelki, a kader se dodatno redči. Tukaj so študenti, boj ali manj so vsi, ki so vključeni v zdravstvo, že vpreženi.«

Povedal je tudi, da v primerjavi z drugim valom epidemije na urgenci ni nič manj primerov, kot jih je bilo zadnja leta. »Okuženih pa je bilo samo včeraj na našem delu urgence 40 več. Promet pri nas je torej za polovico večji, kot bi bil v normalnih okoliščinah, da ne govorimo še o zapletenosti in tehnični zahtevnosti obravnave covid bolnikov.«

Po vseh slovenskih bolnišnicah iščejo kadrovske okrepitve. Na pomoč prihajajo dijaki in študentje zdravstvenih smeri, koncesionarji in osebje iz drugih zdravstvenih ustanov. Direktor klinike Golnik Aleš Rozman je med drugim v četrtek pojasnil, da je večina covidnih postelj na kliniki že zasedenih. »Trenutno smo zadeve še nekako obvladali, kader je ves na deloviščih, dopustov praktično nimamo. Vpoklicali smo tudi nekaj koncesionarjev iz okolice in dobili nekaj kadrov iz zdravstvenih domov, od koder sedaj napotujejo dodatne okrepitve. Tako situacijo nekako obvladujemo, s strahom in tesnobo pa pričakujemo naslednji teden ali dva, ko se pričakuje vrh okužb,« je dejal Rozman.

Spomin na Bergamo

»Če smo na začetku epidemije s strahom gledali sosednjo Italijo, smo zaradi nizke precepljenosti na prelomni točki, ko se nam lahko zgodi scenarij iz Bergama,« je že konec oktobra opozarjal zdravstveni minister Janez Poklukar.

Spomnimo, Bergamo je bil v prvem valu epidemije, iz katerega je Slovenija odšla kot velika »zmagovalka« in »zmago« obeležila s preletom vojaških letal, eno največjih žarišč koronavirusa v Evropi. Eksplozija okužb (dotlej še) nepoznanega virusa je ohromila tamkajšnji zdravstveni sistem, v samo enem mesecu (marec 2020) naj bi tam umrlo okoli 4.500 ljudi. O številnih primerih hudih pljučnic so poročali že v januarju in februarju, ko so opravili prvi test, so začele padati domine. Zdravniki so, ne da bi vedeli za to, okužili ogromno pacientov, zdravstvenega osebja praktično ni bilo več na razpolago, nekatere bolnišnice so morali zapreti. Vladale so vojne razmere: zdravniki so se morali odločati, komu dati prednost pri priklopu na respirator, enostavno ni bilo dovolj kadra in opreme za množico covidnih bolnikov.

Dolge kolone krst, ki so jih z vojaškimi vozili v povsem prezasedene krematorije bodo za vselej ostali najbolj kruti spomini na začetek covidne krize. V uradnih statistikah veliko smrti zaradi covida sploh ni zabeleženih, preden so se začeli protokoli testiranja kot jih poznamo danes, so namreč kot vzrok za smrti pripisali pljučnici.

Marca 2020 svet covida-19 še ni poznal. Danes je znanega mnogo več, imamo testiranje, cepivo! Pa vendar se zna po slabih dveh letih scenarij iz Bergama - ko zdravstveni sistem ne bo več kos množici covidnih bolnikov - ponoviti tudi pri nas ...