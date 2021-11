Minister Poklukar odpovedal vladni obisk in odhitel v bolnišnico (FOTO)

Dopoldne so z zdravstvenega ministrstva sporočili, da se bo regijskega obiska vlade v jugovzhodni Sloveniji namesto ministra za zdravje Janeza Poklukarja udeležila državna sekretarka na ministrstvu Alenka Forte. Izkazalo se je, da je minister vladni obisk odpovedal, ker je priskočil na pomoč kolegom na intenzivni negi v ljubljanskem kliničnem centru in jim pomagal pri zdravljenju in oskrbi covidnih bolnikov. »Pridružil se je kolegom na intenzivni enoti in jim pomagal pri delu, kjer so razmere skrajno resne. Ob tem poziva vse, ki so ustrezno usposobljeni, da pridejo na pomoč. Javijo se lahko prek združenj ali v bolnišnice, kjer so že imenovani covidni koordinatorji za kadre,« sporočajo z ministrstva.

Z ministrstva so sporočili še, da je Poklukar dopoldne opravljal operativne videosestanke glede nadaljnje mobilizacija kadra v zdravstvu z različnimi déležniki, med drugim s predstavniki Rdečega križa in civilne zaščite. Nato je obiskal ljubljanski UKC, kjer so skupaj z vodstvom skupaj ocenili stanje. Fortetova bo namesto njega obiskala ZD Kočevje in SB Novo mesto.