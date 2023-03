Priznani slovenski nevrokirurg po škandalu odstopil: to so podrobnosti primera (VIDEO)

Te dni so novinarji 24ur pridobili dokumente, ki nakazujejo na morebitno korupcijo v UKC Ljubljana. Priznani nevrokirurg Roman Bošnjak naj bi operiral državljanko Severne Makedonije, ki je morala poleg plačila 27.000 evrov po rednem ceniku zdravniku za »zasebni honorar« nakazati še dodatnih 6000 evrov na račun podjetja v Hongkongu. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je danes predstavil nov ugotovitve o tem primeru iz nevrokirurške klinike. UKC za nakazilom ni bilo seznanjeno.

»Mlajša pacientka je bila v UKC Ljubljana sprejeta 15. februarja in je bila hospitalizirana do 22. februarja. Imela je izjemno kompleksno operacijo tumorja v predelu srednjega ušesa z rekonstrukcijo kostnega transplatanta. Tujka je opravila storitev samoplačniško in ji je bil izdan predračun v vrednosti 27.694 evrov za štiriurno operacijo,« je dejal Jug.

Celotnega plačila še niso prejeli

Ker je operacija trajala šest ur, je končni znesek znašal 34.109 evra. Končni znesek se je zvišal zaradi daljše operacije in večjega števila dni, ki ga je pacientka preživela na intenzivni negi, je pojasnil Jug in dodal, da je pacientka doslej poravnala le znesek iz predračuna, medtem ko na razliko dobrih 6.000 evrov še čakajo.

Kirurška ekipa – v njej je do 15 ljudi – tako še ni prejela celotnega plačila. »Zahtevali bomo plačilo celotnega računa,« je poudaril Jug.

Bošnjak odstopil s položaja

Nevrokirurg Bošnjak je sicer še v tujini, a je danes podal odstopno izjavo, ki jo je generalni direktor UKC Ljubljana sprejel. Odstopil naj bi, da ne bi kompromitiral postopka, v okviru katerega se bo znotraj UKC razčistilo, kaj se je zgodilo.

Kirurg Bošnjak je letos opravil dve operaciji za samoplačnike, lani pa prav tako dve, je dejal Jug in napovedal, da bodo pregledali tudi druge samoplačniške storitve, če se je kaj podobnega zgodilo že prej.

Vse dokumente so predali Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU).

V UKC Ljubljana sprejeli nov pravilnik

Bošnjak je pred dnevi pojasnil, da so svojci pacientke v stik z njim stopili zato, ker so slišali za njegovo delo in strokovnost. »V prostem času sem na daljavo pregledal vse MRI-slike, izvide v tujem jeziku itd. Opravil sem torej medicinsko konzultacijo in svetovanje. Ponudili so mi plačilo za moj trud, usmeril sem jih na agencijo v tujini, ki skrbi za promocijo mojega imena, in s tem plačal letno članarino,« je zapisal v pojasnilu. A v elektronskem sporočilu je razvidno, da je plačilo honorarja predlagal Bošnjak sam.

Na podlagi primera je UKC sprejel nov pravilnik, pri katerem se mora biti za vsak samoplačniški poseg tudi ekspertno mnenje podano znotraj UKC. Neodvisno od primera pa so se odločili, da bo vsak samoplačniški poseg moral biti po novem predhodno predstavljen konziliju strokovnega sveta.