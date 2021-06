Premagal goro in umrl v ognju

Minuli petek je šesterica alpinističnih veteranov na pokopališču na Dovjem prižgala svečo na grobu svojega plezalskega tovariša Zvoneta Koflerja, ki je bil pred pol stoletja tragični junak slovenske (uradno jugoslovanske) odprave na sedemtisočak Istor-o-Nal v pakistanskem delu pogorja Hindukuš. Potem ko je z Jankom Ažmanom, prav tako Mojstrančanom, priplezal na vrh 7398 metrov visoke gore in se s pomočjo soplezalcev rešil iz nevarnega objema ledenega orjaka, se je med vračanjem v domovino tragično končala njegova življenjska pot. Kamion so si sposodili Pokopali so ga na Dovjem.Leta 1969 so se...